Sapte medalii de aur si bronz obtinute de elevi la Olimpiada Nationala de Informatica

- Capacitatea de transport va fi adaptata in minivacanta Sarbatorilor Pascale la nivelul intregii retele feroviare, in functie de evolutia si dinamica traficului de pasageri, in special la trenurile spre cele mai solicitate destinatii – Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara,…

- Elevii Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Timișoara au obținut o salba de medalii la Olimpiada Naționala de Informatica din 2018, care a avut loc la Constanța, in perioada 28 martie – 2 aprilie. Elevii de la „Moisil” au obținut o medalie de aur și cinci medalii de bronz. Din lotul județean…

- Sase elevi de la Colegiul National „Tudor Vladimirescu" din Targu Jiu au inregistrat rezultate deosebite la Olimpiada Nationala de Informatica de la Constanta. Ioan Giovani Popescu, elev in clasa a IX-a, a castigat...

- Record absolut pentru Romania: 26 de medalii la Campionatele Europene de haltere pentru seniori de la Izvorani (9 de aur, 8 de argint, 9 de bronz). Fetele au cucerit 15 medalii (6 aur, 4 argint, 5 bronz), iar baieții 11 (3 aur, 4 argint, 4 bronz). Ultimele au fost obținute duminica de Andreea Aanei,…

- Catalin Ciocan Doua mențiuni și noua medalii, dintre care cinci de argint și patru de bronz, au obținut cei 13 elevi vasluieni calificați la faza naționala a Olimpiadei de Informatica. Vasluienii s-au intors cu tolba plina de la faza naționala a Olimpiadei de Informatica – liceu. Dintre cei 13 elevi…

- Elevii Colegiului Național “Frații Buzești” din Craiova au fost pe podium la Olimpiada Naționala de Informatica, desfașurata la Constanța. Emanuel Dicu și Alexandra Udriștoiu s-au calificat in lotul național de Informatica pentru seniori. Cei doi elevi au obținut la olimpiada Medalie ...

- Lotul județului Salaj a inregistrat o performanța uriașa la Olimpiada Naționala de Informatica din acest an. Pop Bogdan Sergiu, elev in clasa a XI-a la Colegiul Național “Silvania” din Zalau a obținut medalia de aur la ultima și cea mai importanta faza a acestui concurs, iar Hill Shantih Alex, clasa…

- La Iasi, s-a incheiat, joi, cea de-a 12-a editie a Olimpiadei Nationale de Coregrafie. Timp de doua zile au evoluat pe scena Teatrului “Luceafarul” din Iasi 112 elevi de la colegiile si liceele vocationale din Timisoara, Cluj, Bucuresti, Constanta, Galati, Bacau si Iasi. Mona Valceanu a urmarit competiția,…

- PE PODIUM… Sportivele sectiei de lupte de la C.S “Viitorul” Vaslui au cucerit trei medalii la Campionatul National Individual de lupte libere, lupte greco-romane si feminine de la Targu-Mures. Simona Cavalciuc a devenit campioana nationala la cadete, in timp ce Ana-Maria Gavrilas si Georgiana Mititelu…

- Sportiva Andreea Penciu a castigat medalia de bronz la total (190 kg), iar Maria Grigoriu tot bronz la stilul aruncat (104 kg) la categoria 58 de kilograme din cadrul Campionatelor Europene de haltere de la...

- In perioada 28 martie ndash; 02 aprilie 2018 judetul Constanta va fi gazda pentru Olimpiada Nationala de Informatica sectiunea liceu. "Suntem mandri ca Ministerul Educatiei Nationale, tinand cont de numeroasele rezultate meritorii obtinute de elevii constanteni la olimpiadele si concursurile nationale…

- In perioada 3-7 aprilie, la Targu Jiu, judetul Gorj, se va desfasura etapa nationala a Olimpiadei de Informatica, sectiunea gimnaziu, competitie in cadrul careia judetul nostru este reprezentat de sapte elevi. Acestia s-au calificat in lotul olimpic datorita rezultatelor bune obtinute la etapa ...

- 11 elevi suceveni s-au calificat la Olimpiada Nationala de Informatica (sectiunea liceu), competitie care se va desfasura la Constanta, in perioada 28 martie - 2 aprilie.Sase dintre acestia sunt de la Colegiul „Stefan cel Mare" Suceava, doi invata la Colegiul National "Petru ...

- Astfel, pe scena Teatrului „Luceafarul" din Iasi, isi vor arata talentul elevi din Timisoara, Cluj, Bucuresti, Constanta, Bacau, Galati si Iasi, care vor evolua pana pe 29 martie in cadrul a doua sectiuni, de dans clasic, pentru elevii claselor VII - XII, si dans contemporan, pentru clasele XI - XII.…

- Iasul va avea cat de curand cel mai mare pret al biletului de transport local din tara, intre orasele comparabile ca marime, dupa ce propunerea CTP - 2,5 lei biletul cu o calatorie; 5 lei cel cu doua - va fi adoptata si de Consiliul Local. Comparativ. Asta in timp ce la Constanta o calatorie este 1,5…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a transmis rezultatele finale la olimpiada de informatica etapa judeteana Alba, desfașurate la Colegiul National “Lucian Blaga” Sebes. Faza nationala se va desfasura in aprilie, la Constanta, pentru sectiunea liceu. Olimpiada de Informatica 2018 – rezultate etapa judeteana…

- In urma centralizarii și inregistrarii rezultatelor de la Olimpiada Județeana de Limba rusa moderna a fost stabilit lotul olimpic care va reprezenta județul Suceava la etapa naționala a competiției, ce va avea loc in perioada 30 martie - 3 aprilie, la Sighetu Marmației, județul Maramureș. Lotul ...

- Povestea acestor 10 elevi avea sa inceapa in luna octombrie a anului trecut, cand un mail intra in casuța poștala electronica a liceului in care aceștia invațau, o invitație de participare la un concurs național de robotica. Probabil ca mailul a ajuns exact unde trebuia, pentru ca, pe loc,…

- Rezultatele foarte bune obtinute la etapa judeteana a Olimpiadei de Geografie din 3 martie, de la Colegiul de Informatica „Spiru Haret", i-au propulsat pe sase elevi suceveni in lotul care va reprezenta Suceava la etapa nationala a competitiei. 73 de elevi au participat la testarea ...

- Șeful gruparii care a furat 860.000 de euro intr-o seara din bancomatele Raiffeisen Bank din Romania, arestat. Criminalii cibernetici din Rusia au furat 860.000 de euro de 32 de ATM-uri Raiffeisen Bank folosind un document RTF. Organizația Criminala condusa de Dimitriy Kvasov opera in Romania, iar gașca…

- Principele Radu a reprezentat pe Custodele Coroanei romane, Margareta, intr-o vizita in Regatul Marocului, in perioada 5-9 martie. Potrivit unui comunicat al Biroului de Presa al Casei Regale, transmis vineri AGERPRES, principele Radu a fost prezent in orasele Casablanca si Rabat si a…

- Competitia a avut loc la FabLab si s-a organizat in parteneriat cu IRIS Robotics Iasi. Tinerii au construit roboti care s-au intrecut intr-o competitie, fiind testati dupa mai multe criterii. Urmatoarea etapa a competitiei va fi in Timisoara, iar faza finala la Bucuresti, pe 23 - 25 martie. De acolo…

- A inceput cea de-a 39-a editie a targului romanesc de turism Vânzarile de early booking au crescut, astfel încât reprezentanti din tursim pot sa creioneze înca de la târgul deschis ieri, estimarile pentru sezonul estival. Aurelian Marin, managerul unei din agentii…

- Retailerul online de carte Libris.ro a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de 31,2 milioane de lei, in crestere cu 14% fata de anul anterior, iar valoarea medie a unei comenzi a crescut cu 20% fata de 2016, pana la pragul de 70 lei, informeaza compania. Cele mai vandute categorii de…

- Clujul, in topul ceasurilor originale cumparate de pe internet Cele mai multe achiziții de ceasuri originale din Romania sunt facute din orașele București - 30%, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Brașov – fiecare dintre acestea generand 5% din totalul achizițiilor, conform statisticilor WatchShop.ro,…

- Noi proteste sunt anunțate duminica, in București și in mai multe orașe din țara. Oamenii vor sa iasa din nou in strada, nemulțumiți de efectele „revoluției fiscale” și pentru a susține independența justiției. „Milioane de romani vor avea salariile mai mici ca in 2017 in urma ”revolutiei fiscale”!…

- Sofia gazduieste, sambata, Campionatul Balcanic de sala la atletism rezervat juniorilor 1, iar Constanta isi pune toate sperantele in Grecu si Manoliu Razvan Grecu CSS1 CS Farul; antrenor, Daniel Cojocaru si Ioana Manoliu LPS "Nicolae Rotaruldquo; CS Farul; antrenoare, Carmen Botea au inceput anul cu…

- Anul 2017 a insemnat pentru Grupul Jidvei, unul dintre principalii jucatori pe piața vinurilor din Romania, vanzari cu 13% mai mari fața de anul anterior și peste 14 milioane de sticle vandute. Vorbim despre o creștere sustenabila in condițiile in care Jidvei este singurul producator care realizeaza…

- Neversea, fratele mai mic Untold, continua si in 2018. Cat costa biletele Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, Neversea va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Evenimentul se va desfașura pe una din plajele din municipiul Constanța, organizatorii…

- In localitatea brașoveana Sacele s-a desfasurat sambata, 3 februarie a.c., Cupa Romaniei la Autoaparare editia a-X a, competitie cuprinsa in Calendarul Federatiei de Arte Martiale. La aceasta competitie s-au intrecut in jur de 500 sportivi din 36 cluburi din intreaga tara, la probele de Fighting Ju-Jitsu,…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- Brandul danez ECCO a castigat premiul ”2017 Best Casual Shoes" la Sina Fashion Best Taste 2017, ce a avut loc in Beijing in decembrie anul trecut. Premiile Sina Fashion Best Taste 2017 au rolul de a ajuta la informarea si educarea consumatorilor cu privire la marcile si produsele de inalta calitate.…

- Bihorul este printre cele sapte mari orase din tara in care va poposi Caravana TVR 1 pentru preselectiile la show-ul de folclor, intitulat ,,O vedeta populara’’. Preselectiile nationale ale interpretilor se desfasoara din 1 februarie pana in 28 februarie. Realizatorii emisiunii vor…

- Meteorologii au emis, duminica, o atenționare Cod Galben de ninsori insemnate cantitativ, valabila pana luni la orele 11.00, pentru județele Caraș-Severin, Argeș, Teleorman, Olt, Dolj, Valcea, și zonele de munte ale județelor Brașov, Mehedinți, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Alba, Dambovița și Prahova. Potrivit…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, a transportat anul trecut 5.061.790 pasageri, cu 70% mai mult fata de anul anterior si peste estimarile initiale, si mai mult decat dublu fata de anul 2015, cand a transportat putin peste 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri cu 70%…

- Trupa este compusa din cunoscuți ai mai multor trupe din București – Gabi „Pipai” Andrieș (Telefon, Aerosol), Vlad Gorneanu – aka Vlase (ZOB), Bogdan Jaja Sandu (Trupa Veche, Zaibar, Publika) și Paul Neacșu (Voltaj) – și este singurul tribute band Joy Division din Romania.…

- Radu Zevri, unul din elevii Liceului Teoretic International de Informatica din Constanta, olimpic national la matematica, medaliat cu aur la Olimpiada Nationala de Matematica din 2017 si premiant international la robotica a fost admis la Universitatea Oxford. „Radu a fost prezent la toate olimpiadele…

- In ceea ce privește situația amintita de ziarul saptamanal 7 EST, va putem confirma ca, pana la data de 12 ianuarie 2018, Blue Air a achitat catre Aeroportul Internațional Iași aproximativ 3,5 milioane de lei. Dorim sa precizam faptul ca, la randul sau, Aeroportul Internațional Iași are de achitat catre…

- Diana Dumitrescu si Cezar Ouatu vor fi gazdele semifinalelor si finalei nationale Eurovision 2018. Cei doi artisti vor prezenta show-urile semifinalelor – 21 ianuarie, 28 ianuarie, 4 februarie, 11 februarie si 18 februarie si Marea Finala a Selectiei Nationale, din 25 februarie a.c. „A fost o mare bucurie…

- Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, premierul Mihai Tudose precizand, intr-o declarație televizata, ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- O echipa formata din patru elevi inscrisi la Colegiul National Banatean din Timisoara s-a clasat, vineri, pe locul al doilea in finala unui concurs international organizat de NASA din Boston, SUA, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Ce joburi se cauta in 2018? Clujul, printre judetele cu cele mai multe oferte Cele mai multe joburi disponibile la inceput de an sunt pentru candidatii cu experienta in domeniul IT, in vanzari si retail, in domeniul economic si in cel al transporturilor, potrivit unei analize realizate de o companie…

- 6-6, au venit studenții! Din București, Cluj, Constanța, Petroșani sau Timișoara. In Piața Victoriei a avut, sambata seara, cel mai viu protest din ultima perioada. Au fost peste 200 de tineri, care au spus cat se poate de clar ca nu vor sa-și paraseasca țara, dar nici nu vor sa inghita toate modificarile…

- La mijlocul zilei de sambata se inregistrau temperaturi de 16 grade Celsius in Calarasi, cel mai cald din tara, in timp ce in Targoviste sunt 15 grade, iar in Bucuresti si Ploiesti e o vreme cu temperaturi de 14 grade. In Braila, Constanta, Drobeta Turnu Severin, Sibiu si Suceava sunt 11 grade,…