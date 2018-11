Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Busuioc a suferit, marti seara, un infarct miocardic dupa un spectacol la Craiova, fiind transportat la Spitalul de Urgenta din oras pentru o interventie chirurgicala. Actorul Florin Busuioc a suferit, marti seara, un infarct miocardic dupa un spectacol la Craiova, fiind…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit pentru a analiza stadiul pregatirilor pentru sezonul de iarna 2018 - 2019. Comitetele locale pentru situatii de urgenta trebuie sa identifice riscurile specifice sezonului de iarna pentru a putea asigura interventia in caz de nevoie.

- Cutremur in Romania! Raed Arafat explica de ce sistemul RO-ALERT nu a funcționat. Un cutremur de magnitudine 5,8 s-a produs, duminica dimineața, in zona seismica Vrancea, in județul Buzau. Cutremurul s-a resimțit destul de puternic in mai multe zone, precum: București, Argeș, Valcea, Constanța. Raed…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,8 a avut loc in Romania, in noaptea de sambata spre duminica, transmite INFP. Seismul s-a resimtit puternic si in Capitala. Cutremurul s-a produs la ora 3:38 dimineata (ora de vara), in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime de 150 de kilometri. Seimsul s-a…

- Concluziile exercițiului „Seism 2018” desfașurat, timp de cinci zile, la București sunt ca autoritațile au capacitatea de a face fața unei intervenții in cazul unui dezastru, ca echipele romane și cele europene pot interveni impreuna intr-o situatie de urgenta. Sunt, insa, și aspecte care ar trebui…

- Ca parte a simularii interventiei in cazul unui cutremur puternic ce ar fi putut afecta Capitala, exercitiu de proportii inceput sambata, s-a facut si un transfer aerian de la Bucuresti la Cluj. Din cate a explicat duminica dimineata Raed Arafat, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta…

- Peste 30.000 de sinistrati au rezultat in urma cutremurului simulat in carul exercitiului Seism 2018, a anuntat, sambata seara, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Acesta a explicat ca s-a facut un inventar al locatiilor in care ar putea fi cazate aceste persoane…

- Autoritațile județului au decis in ședința din aceasta dimineața a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sa nu fie sacrificați preventiv porcii din gospodarii in comuna Puiești, acolo unde a fost confirmat cel de-al treilea focar de pesta porcina africana. Animalele vor fi inventariate și…