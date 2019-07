Stiri pe aceeasi tema

- La finalul lunii mai, Renault a anunțat ca Megane RS Trophy-R a devenit cel mai rapid model cu roți motrice fața de pe circuitul de la Nurburgring. Hot Hatch-ul producatorului francez a reușit sa parcurga Iadul Verde in 7 minute și 40.1 secunde. Vechiul record de pe Nurburgring pentru aceasta categorie…

- ​Cu Audi e-tron și ale sale retrovizoare digitale am unit doua piețe ale Unirii superbe din Vestul României, în ziua a cincea de #ElectricRomânia: Piața Unirii din Oradea și Piața Unirii din Timișoara. Cu alte cuvinte, aproape 200 de kilometri la bordul primului model 100% electric…

- Multi dintre noi prefera sa tina sume mari de bani in casa, permit accesul in locuinta unor persoane necunoscute si efectueaza lucrari in gospodarie cu persoane pe care nu le cunosc, expunandu-se astfel riscului de a fi calcati de hoti.

- Soferii nu trebuie sa fie mecanici pentru a intelege ca exista cateva scule si accesorii care nu trebuie sa le lipseasca din masina daca vor sa nu se trezeasca cu o mica problema tehnica si sa nu mai poata pleca cu autovehiculul de pe loc.

- Politistii vor fi obligati sa amplaseze radarele fixe doar pe masini inscriptionate, iar agentii care folosesc radare mobile nu trebuie sa fie la mai mult de 10 metri de autoturismul de serviciu. Soferii care vad o masina de Politie pe strada se pot astepta oricand sa fie dotata si cu aparat radar.…

- Un eveniment incredibil a fost inregistrat in comuna Brodina, județul Suceava. O mașina a poliție care pornise pe urmele unui contrabandist, dar oamenii legii au avut un șoc cand au constatat ca urmaritul avea și "ajutoare". Echipajul de poliție a plecat in urmarirea unui autovehicul care transporta…

- Conducerea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri a demarat o ampla campanie de colectare a deșeuriloe aruncate de marginea drumurilor naționale și autostrazilor. Angajații DRDP București au montat pe DN7 – județul Argeș mai multe bannere de atenționare pentru șoferi. Vrei sa nu fii amendat? Pastreaza…

- Acum puteti vedea cum sunt tratati soferii atunci cand sunt opriti in trafic si nu se conformeaza Politisitilor de la Rutiera. In cele mai multe cazuri vedem o solutie extrem de agresiva din partea politiei care nu accepta ca soferii sa puna conditii atunci cand sunt opriti…