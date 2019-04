Stiri pe aceeasi tema

- ”Ministerul mediului a identificat solutia prin care se va finanta inchiderea depozitelor de deseuri municipale neconforme, care fac obiectul Cauzei C-301/17, Comisia Europeana impotriva Romaniei. Astfel, prin Ordinul ministrului mediului nr.233/2019, publicat in Monitorul Oficial nr. 230/26.03.2019,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat organizeaza etapa nationala a competitiei „Premiile pentru Promovarea Intreprinderilor Europene”, editia 2019, initiativa a Comisiei Europene care identifica promotorii de succes ai antreprenoriatului in Europa, expunand cele mai bune politici…

- "Nu am discutat inca cu Frans Timmermans, am fost plecata din tara, am fost in Slovacia, in vizita oficiala, dar voi avea o discutie cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, o discutie sincera, in care reiterez ceea ce am spus la inceputul sedintei de Guvern (de saptamana trecuta - n.r.). Nu inteleg…

- Astazi, 8 aprilie, intr-o conferința de presa organizata la Brașov langa Conferința Directorilor UE pentru Natura, avocatul specializat pe paduri al ONG-ului Agent Green și EuroNatur a anunțat lansarea unor plangeri impotriva Guvernului Romaniei din cauza unor dovezi puternice legate de incalcari ale…

- PNL solicita sa aiba un reprezentant in Comisia mixta de experti convenita intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei in privinta Mecanismului de Cooperare si Verificare, constituita pe fondul vizitei in Romania a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. Totodata, PNL cere Guvernului…

- Brașovul se bucura de toate premisele necesare pentru o dezvoltare accelerata in urmatorii ani. Insa, pentru a valorifica la maximum potențialul neexploatat, trebuie sa ne calculam cu grija pașii, pentru a nu cadea in capcana de a paria totul pe o singura carte, spune senatorul PSD de Brașov, Marius…

- C. Sbarnea, M. Dima Inființata nu de mult timp, echipa ACS Caraimanul Bușteni a participat la prima ediție a competiției de fotbal pentru copii și juniori intitulata sugestiv ”Turneul Steluțelor”, intrecere gazduita de sala sporturilor din Codlea. Au luat parte copii nascuți in 2011 și mai mici, echipele…

- In anul 2018 a intrat in vigoare Legea nr. 174/2018 care introduce masurile cele mai radicale pe care statul și le-a asumat pana acum pentru a opri violența in familie, dar și pentru a o preveni. Cel mai așteptat instrument este introdus prin lege – ordinul de protecție provizoriu care poate fi emis…