Şapte ieşeni la naţională dintr-un sport dispărut Nationala de rugby a Romaniei se va reuni intr-un stagiu de pregatire din data de 24 ianuarie, in vederea Rugby Europe International Championship 2019. In prima parte a stagiului se vor afla doar jucatori care evolueaza in campionatul intern, acestia urmand sa se antreneze la Izvorani. La 27 ianuarie, echipa Romaniei va pleca in Portugalia, unde va sustine un meci de pregatire cu echipa tarii gazda, la 30 ianuarie, pe Estadio Universitario din Lisa (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

