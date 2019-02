Stiri pe aceeasi tema

- ASIA EXPRESS. Trei echipe au luptat marti seara, in cursa pentru ultima șansa, in incercarea de a caștiga un bilet de avion catre urmatoarea etapa Asia Express - Drumul Elefantului, din India.

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka. In urma unei probe fizice, Cosmin Seleși s-a accidentat și nu a mai putut sa continue cursa, iar la final, imunitatea a fost caștigata de Ana Morodan și Teleșpan, care și-au asigurat locul in prima etapa din India.

- Luni seara, pe Antena 1, concurenții Asia Express au parcurs ultima etapa din Sri Lanka, in lupta pentru imunitate și un bilet de avion catre India, a doua parte din Drumul Elefantului. Deși Oase și CRBL s-au bucurat de o zi plina de relaxare, in urma avantajului caștigat in ediția trecuta, restul concurenților…

- Luni seara, pe Antena 1, șapte echipe au reinceput cursa in Sri Lanka, pe Drumul Elefantului. Avand in vedere ca Anca Sigartau și Teo au caștigat deja imunitatea acestei etape, s-au bucurat de o zi fara stres și au avut ocazia sa vada

- Conform regulamentului celui de-al doilea sezon, in timpul cursei, doua echipe se lupta pentru imunitate. Cuplurile de vedete ce caștiga sunt salvate de la eliminare și beneficiaza de cazare la hotel, masa și transport. Citeste si ASIA EXPRESS 2019 LIVE VIDEO: Peripetii pe Drumul Elefantului.…

- Aseara, pe Antena 1, cele noua cupluri care au acceptat provocarea sezonului 2 Asia Express au facut primii pași in aventura vieții lor, pe Drumul Elefantului. Sri Lanka, țara insulara din Oceanul Indian, a fost prima destinație și i-a trecut pe concurenți prin toate starile inca din primele momente.…

- Traficul din Sri Lanka si India a fost o adevarata provocare pentru cele 9 perechi de vedete care au pornit pe Drumul Elefantului, in Asia Express, reality show ce revine la Antena 1 duminica, 10 februarie, de la ora 20.00. Lipsa regulilor de circulatie, haosul de pe strazi, varietatea mijloacelor de…

- Reality-showul Asia Express revine la Antena 1! Din 10 februarie de duminica si pana marti, incepand cu ora 20.00, al doilea sezon al showului revine pe micile ecrane. Noua echipe de vedete refac Drumul Elefantului din SriLanka si pana in India.