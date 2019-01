Stiri pe aceeasi tema

- Sapte din cele opt documente referitoare la protestul din 10 august din Piata Victoriei au fost declasificate, potrivit unor surse oficiale. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, anunta la Parlament anul trecut ca Parchetul a solicitat...

- Poliția marocana a arestat, marți, un barbat suspectat de moartea a doua turiste din Norvegia și Danemarca, aflate intr-o drumetie in Munții Atlas, si prezentau rani de cuțit la gat, a anuntat Ministerul marocan de Interne, relateaza Reuters preluata de mediafax. Corpurile celor doua turiste…

- Este o "mobilizare mai slaba" si, prin urmare, "o mobilizare a huliganilor mai slaba", a declarat purtatoarea de cuvant a politiei, Johanna Primevert, pentru BFMTV, adaugand ca "politia ramane mobilizata". Circa 60 de persoane au fost arestate, mult mai putin fata de cele 500 de arestari inregistrate…

- Viceamiralul Scott Stearney a fost gasit mort, sambata, in reședința sa din Bahrein. Deși nu exista nicio pista criminala in acest caz, armata americana a deschis o ancheta. „In acest stadiu, nu suspectam niciun fel de act criminal”, se mentioneaza intr-un comunicat oficial, care mai precizeaza ca…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a dispus verificarea de catre Ministerul de Interne si Agentia de stat pentru securitatea nationala a documentelor bulgare emise cetatenilor straini in ultimii cinci ani, a anuntat luni biroul de presa al guvernului, citat de BTA, informeaza Agerpres.Premierul…

- Seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei, colonelul Catalin Paraschiv, cunoscut ca "fantoma alba" de la protestul din 10 august din Piata Victoriei, intentioneaza sa se pensioneze, au declarat pentru MEDIAFAX surse din ministerul de Interne.

- Croatia se asteapta sa indeplineasca criteriile tehnice pentru aderarea la spatiul Schengen de libera circulatie pana la finalul acestui an si spera sa devina membra in 2020, a afirmat marti Terezija Gras, secretar de stat in Ministerul de Interne croat, transmite Reuters, informeaza Agerpres. Croatia…