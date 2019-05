„Şapte decenii în slujba umanităţii”, înscrise, la Ploieşti, în paginile unei lucrări ştiinţifice Luiza Radulescu Pintilie Desfasurarea celei de-a VI-a editii a Concursului judetean, interdisciplinar, „Valente educative ale Dreptului International Umanitar in promovarea unei culturi a pacii”, cu tema „Copiii-stindardul umanitatii prezente si viitoare in asigurarea pacii” a prefatat un eveniment prin care maine, 14 mai, va fi marcata la Ploiesti implinirea a sapte decenii de la adoptarea Conventiilor de la Geneva- cele care reglementeaza, in principal, Dreptul Internațional Umanitar si care au fost ratificate de tara noastra pe 14 mai 1954. Propunandu-si promovarea principiilor Dreptului International… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

