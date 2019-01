Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon astazi la Edineț.Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI, o femeie și trei copii s-au intoxicat cu monoxid de carbon in orașul Cupcini, Edineț.

- Un barbat a murit si altul a ajuns in stare grava la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta, luni dupa-amiaza, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon in subsolul unei cladiri in constructie, aflate in apropierea stadionului Viitorului din Ovidiu, relateaza News.ro.Potrivit reprezentantilor…

- Potrivit reprezentantilor Serviciului Judetean de Ambulanta Constanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina in Ovidiu, dupa ce doua persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, acolo deplasandu-se un echipaj SMURD si elicopterul SMURD. In momentul in care echipajele medicale au…

- O femeie in varsta de 51 de ani a decedat si alta de 86 de ani a fost internata in spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon intr-o locuinta situata pe bulevardul Saturn din municipiul resedinta,...

- Un barbat a murit, iar un altul a ajuns în stare grava la spital, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în timp ce lucrau în subsolul unei vile din Ovidiu. Din primele informații, se pare ca cei doi pregateau materiale de construcție în subsolul cladirii, unde utilizau…

- Doi copii de 3 și 4 ani, impreuna cu parinții acestora, cu toții din satul Bursuceni al comunei Verești, au ajuns in cursul nopții de miercuri spre joi la spital, dupa ce s-au intoxicat cu fumul provenit de la o soba. Cei patru dormeau in aceeași incapere incalzita cu o soba de teracota, iar in ...

- Trei frați cu varste cuprinse intre 10 luni și 4 ani au murit, in județul Mures, in urma unui incendiu. Se pare ca focul a izbucnit dupa ce din soba a sarit jar pe patul aflat foarte aproape.

- Cei sapte copii care au fost intoxicati sambata, cu monoxid de carbon, in casa, vor fi luati de langa mama lor si dusi intr-un centru de plasament pentru siguranta lor, a decis luni Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Sibiu, in urma unei anchete. "Ca…