Stiri pe aceeasi tema

- O familie cu sapte copii din localitatea Tarpiu s a intoxicat, in noaptea de sambata spre duminica, cu monoxid de carbon emanat de soba folosita pentru incalzirea locuintei, mama si cei mici ajungand la spital, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud citat de Agerpres.roSpre…

- O familie cu sapte copii din localitatea Tarpiu s-a intoxicat, in noaptea de sambata spre duminica, cu monoxid de carbon emanat de soba folosita pentru incalzirea locuintei, mama si cei mici ajungand la...

- Șapte copii și mama lor au ajuns la spital intoxicați cu monoxid de carbon, in noaptea de sambata spre duminica. Toate cele opt persoane s-au aflat in pericol de moarte, de la o soba care a produs gazul letal, in locuința familiei din Bistrița. Din fericire, au primit primul ajutor și au fost salvați.…

- Șapte copii cu varste intre 3 și 16 ani, impreuna cu mama lor, au fost duși la spitalul din Bistrița, in timpul nopții de sambata spre duminica, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la soba cu care incalzeau locuința, potrivit Mediafax. Potrivit ISU Bistrița, noua persoane – parinții…

- Sapte copii cu varste intre trei si 16 ani, impreuna cu mama lor, au fost dusi la spitalul din Bistrita, in timpul noptii de sambata spre duminica, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la soba cu care incalzeau locuinta, trasmite corespondentul MEDIAFAX.

- Trei frați cu varste cuprinse intre 10 luni și 4 ani au murit, in județul Mures, in urma unui incendiu. Se pare ca focul a izbucnit dupa ce din soba a sarit jar pe patul aflat foarte aproape.

- Trei copii și doi adulți au ajuns de urgența la spital din pricina faptului ca in apartamentul lor, dar și in scara blocului in locuiesc a fost semnalat miros puternic de gaz. S-a intamplat la Ocna Sibiului. Read More...