Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu, impreuna cu polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au depistat sase cetateni irakieni si un sirian, care intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, cu sprijinul unui cetatean roman. In data de…

- TURNU. Cetațenii straini au fost depistați de polițiști pe raza localitații Iratoșu, intr-un autoturism marca VW Sharan, inmatriculat in Romania, condus de un cetatean roman in varsta de 35 de ani, cu domiciliul pe raza judetului Arad. Potrivit reprezentanților Serviciului Teritorial al Poliției…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota au descoperit, ascunsi in interiorul unui automarfar incarcat cu roti metalice, condus de un cetatean turc, 14 cetateni straini care incercau sa iasa ilegal din Romania. In data de 04.04.2019, in jurul orei 04.00,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravita - I.T.P.F. Timisoara au depistat un cetatean din Afganistan, care a incercat sa intre ilegal in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. In data de 18.01.2019, in jurul orei 17.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cernavoda au descoperit un cetatean roman care transporta, cu o autoutilitara, peste 600 kilograme de peste, fara documente legale. In data de 19.02.2019, in jurul orei 23.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Ostrov au depistat in zona de competenta un cetatean roman care transporta, cu un autoturism, cantitatea de 200 kilograme de peste, fara documente legale. In data de 6.02.2019, in jurul orei 19,00, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Turnu au depistat doi cetateni din Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, pe jos, pentru a ajunge in țari din vestul Europei. Ieri, in jurul orei 17.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei…