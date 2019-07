Şapte cazuri de pojar la Iaşi Cele mai multe cazuri au fost identificate in judetul Suceava, unde numarul bolnavilor confirmate in decursul a cinci zile a fost de 49, urmat de judetul Neamt, unde 23 de persoane au primit diagnosticul de rujeola. Ultima raportare a INSP arata ca 90 de persoane au fost diagnosticate cu rujeola, in opt judete din tara. In Romania, pana pe 5 iunie au fost identificati 17.623 de bolnavi de pojar, iar in urma complicatiilor 64 si-au pierdut viata. Cei mai (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Alte 90 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in opt judete si in municipiul Bucuresti. Ca urmare, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 17.623, din care 64 de decese. Astfel, in perioada 1-5 iulie au fost raportate inca 90 de cazuri nou-confirmate, in 8 judete…

- Sase persoane au fost confirmate cu rujeola in judetul Iasi saptamana trecuta, conform unei raportari, facuta publica de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). De aproape doua luni, judetul Iasi fusese ocolit de rujeola, astfel ca niciun nou caz nu ajunsese de…

- Alte 83 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate, in ultima saptamana, in 13 judete si in Bucuresti. Astfel, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 16.800, din care 64 de decese. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), numarul total…

- Dupa cum reiese din datele Institutului Național de Sanatate Publica, in județul nostru s-au inregistrat in ultima saptamana 19 cazuri noi de rujeola. Pe locul intai se situeaza județul Neamț, cu 28 de cazuri nou diagnosticate, urmat de județul Salaj, cu 20 de cazuri. Pana acum, in Romania 62 de persoane…

