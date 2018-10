Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati din Arad au fost arestati preventiv, fiind acuzati de trafic de droguri, dupa ce in urma perchezitiilor efectuate la locuintele acestora au fost descoperite aproape 52 kg de cannabis, informeaza un comunicat al DIICOT.

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Arad și procurorii DIICOT au indisponibilizat peste 50 de kilograme de cannabis de la trei barbați banuiți de trafic de droguri. Cei trei au fost reținuți și ulterior, arestați. In data de 19 octombrie, polițiștii au efectuat trei percheziții in…

Șapte barbați au fost reținuți de polițiștii orașului Pecica pentru șantaj si complicitate la șantaj. Victima acestora ar fi fost constransa fizic și psihic...

- Alte doua dispariții au fost raportate zilele trecute in vestul țarii. Polițiștii sunt in cautarea a doi barbați, care au plecat de la domiciliile lor zilele trecute. Prima dispariție a avut loc in 9 octombrie. Este vorba despre Ion Tisescu, din localitatea Sambateni, judetul Arad. In varsta de 53 de…

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) face apel catre soferi sa NU mai faca live-uri pe Facebook atunci cand sunt la volan, dar si catre toti... In urma teribilului accident din Timiș, polițiștii fac apel la soferii care fac live-uri la volan: Opriti nebunia asta care a facut atatea victime!

Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera... Patru cetațeni straini, depistați in Timiș in timp ce incercau sa treaca fraudulos frontiera

- Oamenii legii au intrat in alerta imediat dupa producerea scandalului, insa pana la sosirea lor romii au disparut de la fața locului, lasand in urma lor patru mașini. Polițiștii au inceput cercetarile și au pus autoturismele, doua inmatriculate in județul Arad și doua in Franța, sub…

- Furt la adapostul nopții in orașul Pecica. Un tanar de 26 de ani, din Macea, a sustras 200 de litri de combustibil din rezervoarele unor utilaje aflate pe raza orașului Pecica. „Polițiștii orașului Curtici au identificat un tanar banuit de furtul a 200 de litri de combustibil. In urma cercetarilor…