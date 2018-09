Economia reacționeaza la ceea ce se petrece in jur, chiar daca o face cu o anumita intarziere. In sintezele pe care BNR le publica la finalul fiecarei luni sunt surprinse aceste reacții, buletinul lunar pe iulie realizat de specialiștii Bancii Centrale fiind publicat chiar miercuri. Am selectat 7 avertismente transmise de bancherii centrali, asupra carora guvernanții ar merita iși aplece atenția.