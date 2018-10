Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Justitiei a anuntat, joi, inculparea a sapte agenti ai serviciilor ruse acuzati de atacuri cibernetice impotriva Statelor Unite si tarilor aliate, vizand inclusiv o centrala atomica, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat, marți, la Reuniunea Anuala a Diplomației Romane, ca exista posibile amenințari asupra pregatirii preluarii președinției Consiliului UE, existand chiar „atacuri cibernetice” asupra siteului.„Ne confruntam cu posibile amenințari,…

- Fostul consilier de campanie al lui Donald Trump, Roger Stone, a admis ca el este ”probabil” asociatul președintelui SUA despre care anchetatorii spun ca ar fi avut ”contact frecvent” cu agenții secreți ruși, in dosarul ingerinței Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza The Guardian .…

