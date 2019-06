Săptămâna viitoare, estimările „Ziarului de Iaşi“ pentru ultimele medii de admitere Aceste estimari vor fi realizate dupa ce mediile de admitere ale elevilor din judetul Iasi vor fi facute publice, pentru realizarea calculelor fiind necesara ierarhia pe judet a mediilor de amitere la liceu, adica medie formata din rezultatele obtinute de elevi la Evaluarea Nationala, dar si din media celor patru ani de studiu in clasele gimnaziale. Din experienta anilor trecuti, desi media anilor de studiu nu modifica foarte mult media de admitere, in cele mai multe cazuri fiind (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 35 de absolventi de clasa a VIII-a din judetul Iasi au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala, judetul Iasi fiind pe locul al II-lea in ceea ce priveste numarul mediilor de 10, dupa Bucuresti. Cele mai multe medii de 10, inainte de rezolvarea eventualelor contestatii, au fost obtinute de catre elevii…

- Zece elevi buzoieni au obținut media 10 la Evaluarea Naționala, clasand Buzau pe poziția a 16-a in topul județelor cu cele mai multe medii maxime. Reușita lor nu este o chestiune de noroc, dovada stand mediile generale care starnesc admirația tuturor. Dincolo de note, cei zece buzoieni te uimesc prin…

- Rezultatele la Evaluarea Naționala 2019 au fost afișate marți, 25 iunie, urmand apoi sa fie depuse contestațiile intre orele 14.00 – 19.00. In județul Argeș, 23 de elevi au obținut media 10 la Evaluarea Naționala. Cei mai mulți din ultimii patru ani. In anul școlar 2015 – 2016, 18 elevi au obținut media…

- Absolventii claselor a VIII a au sustinut examenele din cadrul Evaluarii Nationale 2019. Rezultatele inainte de contestatii se vor afisa pe data de 25 iunie. Ulterior, pe data de 29 iunie, dupa rezolvarea contestatiilor, vor fi afisate rezultatele finale. Admiterea la liceu 2019 se face in perioada…

- Evaluarea Nationala la clasa a opta continua azi cu proba de Matematica. Absolventii de clasa a VIII-a sustin azi proba scrisa la Matematica din cadrul Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de MEN. Vineri este programata proba la Limba si literatura materna. Un numar de 154.956 de absolventi…

- S-au inscris 154.956 absolvenți ai clasei a VIII-a Evaluarea Nationala din acest an incepe, marti, de la ora 9.00, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. S-au inscris 154.956 de absolventi ai clasei a VIII-a, conform situatiei centralizate de Ministerul Educatiei Nationale (MEN). Primele rezultate…

- COPII INTELIGENTI…Absolventii scolilor gimnaziale (clasele a VIII-a) termina pe 13 iunie cursurile si urmeaza apoi sa sustina Evaluarea Nationala, care le va permite accesul la licee sau scoli profesionale. Media celor patru ani de gimnaziu conteaza, alaturi de nota obtinuta la Evaluarea Nationala,…

- Astazi ne continuam periplul inceput in urma cu ceva timp pe teritoriul comunei Tataruși din județul Iași. In vatra etnofolclorica Tataruși, in ediția de astazi a emisiunii noastre, intram in incinta Muzeului Etnografic. Domnul profesor de istorie – Dumitru Gafița – ne povestește ce adapostește acest…