- Formatiile Astra Giurgiu si FC Viitorul sunt la egalitate, scor 1-1, dupa doua reprize, in finala Cupei Romaniei, care se disputa la Ploiesti. Giurgiuvenii joaca in inferioritate numerica din minutul 81. Se va trece la prelungiri, relateaza News.ro.Citește și: Victorie pentru CFR Cluj U19:…

- Patronul Astrei, Ioan Niculae, anunța ca a achitat o parte din datorii, iar restanțele vor fi pe zero pana la ora finalei Cupei Romaniei cu Viitorul, programata sambata, la Ploiești, de la ora 20:00, pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. - Domnule Niculae, finala Cupei…

- Astazi, 13 mai, peste puțin timp, mai precis de la ora 19.50, la baza sportiva Kiru Sport, MFC Ploiești o va intalni, in al doilea meci al sau din cadrul Grupei B a Cupei LMF Prahova 2019 la Minifotbal, pe Top Valea Doftanei. Baieții lui Gabriel Georgescu și Eugen Rudaru vor neaparat sa caștige acest…

- Luni, 6 mai 2019, de la ora 20.40, echipa de minifotbal MFC Ploiești debuteaza in Grupa B a Cupei LMF Prahova, pe terenul 1 al bazei lui Daniel Chirița, denumita Kiru Sport. In prima etapa a partidelor din grupele ediției 2019 a competiției KO, MFC va trebui sa… sparga o nuca tare, Metalul Plopeni,…

- In urma desfașurarii meciurilor din faza județeana eliminatorie a ediției 2019 a Cupei Romaniei la Minifotbal, cele șase echipe calificate – cinci din Liga 1 și una din Liga B – au fost repartizate, potrivit tragerii la sorți, in doua grupe, in cadrul carora se va juca dupa sistemil „fiecare cu fiecare”,…

- Maine, joi, 18 aprilie, de la ora 17.00, se vor disputa sferturile de finala ale Cupei Romaniei, faza județeana, ediția 2019/ 2020, partide in urma carora se vor stabili echipele calificate in “careul de ași” al competiției “KO”. Se anunța patru intalniri echilibrate, deschise oricarui rezultat, fiecare…

- Comitetul Executiv al FRF, întrunit miercuri, a decis ca finala Cupei României, sezonul 2018-2019, se va disputa pe data de 25 mai, la Ploiesti, pe arena “Ilie Oana”. Ora de începere a partidei va fi anuntata ulterior, transmite News.ro.În deschiderea finalei…