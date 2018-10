Chiar daca nu au fost in nici un caz lipsite de evenimente politice propriu-zise, ultimele zile au stat in primul rand sub semnul catastrofei umanitare din Indonezia. Tsunami-ul ce a urmat cutremurului din insula Sulawesi a facut peste 1.200 de victime, carora li se adauga pagube materiale incalculabile. Desigur ca vor urma lungi discutii si, probabil, inculpari oficiale dupa esecul autoritatilor specializate din Indonezia de a oferi o alerta credibila. Pe fond, insa, ar (...)