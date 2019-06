SAPTAMANA PREVENIRII CRIMINALITATII. BULLYINGUL IN MEDUL SCOLAR.

Stiri pe aceeasi tema

- CAMPANIA NAȚIONALA “IMPREUNA PENTRU O COMUNITATE MAI SIGURA!” Campania naționala ”Impreuna pentru o comunitate mai sigura!” continua. Astfel, in perioada 17 – 23 mai a.c., polițiștii Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, Serviciului Ordine Publica și cei ai Posturilor de Poliție…

- Marți, 14 mai 2019, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din IPJ Alba impreuna cu reprezentanti ai Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba, au desfașurat activitati informativ – preventive la Liceul Tehnologic Silvic și la Colegiul Național „Avram…

- Marti, 14 mai, la Colegiul Tehnic “George Baritiu” si la Scoala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din municipiul Baia Mare, politistii au sustinut mai multe sesiuni de prevenire a consumului de droguri, informeaza IPJ Maramures. Intrucat nevoia de a discuta despre pericolul consumului de substante nocive…

- Politistii de prevenire maramureseni s-au intalnit ieri cu angajatii primariilor din Copalnic-Manastur si Cernesti, precum si cu elevii din aceste localitati, demersul inscriindu-se in Campania de prevenire a infractionalitatii in mediul rural “Impreuna pentru o comunitate mai sigura”. Campania isi…

- In saptamana "Scoala altfel", la invitatia cadrelor didactice, politistii Compartimentului de Analiza si Prevenirea Criminalitatii desfasoara activitati in scolile din judet, cu elevi de toate varstele. Astfel, de la clasele pregatitoare pana la cele de liceu, abordarea politistilor este adaptata varstei…

- Astazi, 16 aprilie 2019, politisti Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si cei din cadrul Postului de Poliție Vorona au desfasurat activitati preventive pe raza comunei Vorona, accentul punandu-se in special pe promovarea unor masuri de siguranta personala in randul cetatenilor,…

- Cele mai emotionante activitati desfasurate de politisti sunt cele care au loc in mijlocul copiilor. Politistii, care sunt parinti, stiu ca siguranta copiilor depinde in primul rand de grija si atentia adultilor. Prin urmare, nu refuza nicio invitatie de a participa la diferite activitati organizate…

- Fostul secretar al PNL Bistrița-Nasaud, Vasile Silași – primarul comunei Chiochiș, nu se va implica deloc in campania electorala pentru alegerile europarlamentare. Acesta spune ca, in acest moment, prefera sa faca doar administrație. „Nu pot sa merg alaturi de un partid in care nu sunt dorit de conducerea…