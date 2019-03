Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia sarbatorește pe data de 21 martie Ziua mondiala a teatrului de animație. Bucuria acestei zile de sarbatoare vrem sa o impartașim cu cei mai buni prieteni ai noștri – copiii. Am gandit acest proiect ca fiind unul itinerant in județul Alba. Așadar, anul acesta…

- „Inocent Theatreˮ din Bacau e singura trupa de teatru din Romania formata din actori nevazatori sau cu grave probleme de vedere. Cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii și a lunii marțișorului, ei au prezentat, vineri, pe scena Teatrului „Bacovia”, spectacolul „Steaua fara numeˮ de Mihail Sebastian.…

- Lucrarile la Teatrul de Papuși „Prichindel” din Alba Iulia sunt in plina desfașurare și se muncește de zor la partea de interior pentru ca la final cladirea sa capete forma unui teatru modern, cu spații mai multe și mai mari. Renovarea cladirii cost[ 1,8 milioane de lei, iar inaugurarea va avea undeva…

- DSP Alba: Campanie de informare și conștientizare cu ocazia Zilei Internaționale a Bolilor Rare Directia de Sanatate Publica a județului Alba, in parteneriat cu ... The post DSP Alba: Campanie de informare și conștientizare cu ocazia Zilei Internaționale a Bolilor Rare appeared first on Ziarul Unirea…

- Sambata, 16 februarie, de la ora 11.00, copii sunt asteptati la o intalnire cu spectacolul Elefantelul curios, dupa Rudyard Kipling, regia Eugen Campeanu. Mici dezvaluiri: “A fost odata, demult, un elefantel foarte curios. Intr-o zi s-a trezit cu o noua intrebare: “ce mananca crocodilul seara?”. Așa…

- Duminica aceasta, incepand cu ora 10.30, actorii Teatrului de Papusi „Gulliver” vor aduce in fata spectatorilor de toate varstele povestea Motanului Incaltat. Pe 10 si 17 februarie, incepand cu ora 10.30, micutii galateni sunt asteptati la premiera spectacolului „Punguta cu doi bani”, adaptare in versuri…

- „Trupuri mici, suflete uriașe” a fost deviza dupa care Școala Gimnaziala Campeni s-a ghidat atunci cand a participat și a organizat doua evenimente caritabile, in urma carora s-au strans fonduri pentru copiii nevoiași din comunitate. „Targul de Craciun, organizat de catre Primaria orașului Campeni,…