Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile Pascale aduc in fiecare an in casele crestinilor, bucuria Invierii Domnului. Ca de fiecare data, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Unirea” al județului Alba este alaturi de cetațeni, in incercarea de a avea sarbatori cat mai sigure și liniștite. Premergator sarbatorii de Paște, ISU…

- 90 de persoane din Cugir și 39 din Vinerea, care anul acesta implinesc onorabila varsta de 60 de ani vor avea ocazia sa ia parte la sarbatoarea Pastenilor, un obicei care de mai multe decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir si in Joia Mare in localitatea Vinerea. Pregatirile la Cugir au inceput…

- Doi tineri, parinții unui copil de doi ani de zile care a fost diagnosticat cu o boala grava și caruia medicii nu-i dadeau nicio șansa de supraviețuire, au avut parte de o miracol, dupa au povestit chiar ei.

- VREMEA DE PASTE 2018. Vestul țarii nu va scapa de ploi saptamana viitoare, insa temperaturile vor crește de la o zi la alta, anunța meteorologii. Astfel, weekend-ul urmator, de Paște, mercurul din termometre va ajunge pana la 21 de grade Celsius, iar in noaptea de Inviere va cald in toata țara. VREMEA…

- Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare este prilej pentru credincioși sa se pregateasca pentru Invierea Domnului. Potrivit credinței populare, Saptamana Patimilor este perioada in care creștinii...

- IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, prezinta astazi programul din Saptamana Patimilor si de praznicul Invierii Domnului. De asemenea, cu aceasta ocazie Ierarhul Tomisului va prezenta si mesajul pascal.Suntem in Saptamana Patimilor. In fiecare seara se sfarsesc deniile. Cele mai importante denii sunt…

- Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor este unica in Biserica, atat din punct de vedere liturgic, cat și duhovnicesc. Potrivit credințelor populare, in aceasta saptamana nu se lucreaza, iar cei care mor ajung in iad pentru ca „Raiul este inchis”. „In aceste momente ne reamintim și retraim ultimele zile…

- Saptamana premergatoare Paștilor, Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor este ultima perioada din Postul Paștilor, cea in care creștinii se pregatesc pentru intampinarea sarbatorii Invierii Domnului. In aceasta saptamana se face curațenie generala in gospodarii. Curțile sunt maturate, surile sunt curatate…

- Saptamana Patimilor este ultima saptamana a Postului Sfintelor Pasti, iar Miercurea Mare este o zi importanta, plina de simboluri. Iata ce este bine sa faci in aceasta zi pentru a fi ferit de rele și de boli.

- Post negru la Poliția de Frontiera constanțeana în Saptamâna Patimilor. Mai mulți polițiști din Garda de Costa au intrat în greva foamei, dar... doar în timpul programului.

- De astazi a inceput cea mai importanta perioada premergatoare Sarbatorii Invierii Domnului – Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. In Saptamana Mare, creștinii țin cu sfințenie la anumite tradiții și obiceiuri. Astfel, in Miercurea și apoi Joia Mare are loc, in orașul Cugir și in localitatea aparținatoare…

- Deniile din Saptamana Mare sunt slujbele care se savarsesc in fiecare seara. Denia din Lunea mare incepe la ora 18:00, iar Biserica a decis a se faca pomenirea lui Iosif, fiul patriarhului Iacob și a smochinului neroditor. Iata ce simbolizeaza denia din Lunea Mare.

- Toți creștin-ortodocșii au intrat in Saptamana Patimilor, in care au loc numeroase obiceiuri și ritualuri specifice acestei sacre perioade a anului. Printre ele se numara deniile, slujbe la care este recomandata participarea, din anumite motive.

- In calendarul ortodox, pe 3 aprilie, are loc pomenirea precuviosului Nichita Marturisitorul, egumenul Manastirii Midichiei. Tot pe 3 aprilie pica Marțea Mare, a doua zi din Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Uite ce nu trebuie sa faci in Martea Mare!

- In Saptamana Mare, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Preasfanta Treime” din Blaj, principalele oficii liturgice vor avea loc de la orele 08.00 si 18.00, in zilele de luni, marti si miercuri. Joi si vineri, cele mai importante oficii religioase vor avea loc de la orele 09.00 si 19.00, iar sambata de…

- Si in acest an, slujba de Inviere la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia va fi oficiata de IPS Irineu. Pana duminica, in Saptamana Patimilor, in bisericile ortodoxe se savarsesc deniile. Fiecare zi din aceasta saptamana are o semnificatie speciala in desfasurarea evenimentelor premergatoare Invierii…

- Muzeul de Arta Populara Constanta intampina sarbatoarea Invierii Domnului cu icoane taranesti pictate pe sticla, cu tematica pascala, dar si cu o expozitie de oua incondeiate din Bucovina. Icoanele pe sticla, pictate in secolul al XIX lea, in marile centre transilvanene de la Nicula, Gherla, Scheii…

- Marti, in Saptamana Patimilor, ne pregatim pentru intrarea in camara Mantuitorului. Sfintii Parinti au randuit sa se citeasca in aceasta zi pilda care ne prezinta zece fecioare, cinci „intelepte” si cinci „neintelepte”, care se pregatesc pentru nunta. In Noul Testament se regasește parabola celor…

- Din Duminica Floriilor și pana in Sambata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamana Mare (sau Saptamana Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorand chinurile Mantuitorului Iisus Hristos, scrie realitatea.net.

- Ultima saptamana inainte de Paște, cunoscuta și ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Este una care programeaza slujbe speciale la biserica, dar și zile in care credicincioșii trebuie sa respecte anumite obiceiuri legate de pregatirile de Paște.

- Din Duminica Floriilor și pana in Sambata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamana Mare (sau Saptamana Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorand chinurile Mantuitorului Iisus Hristos, scrie realitatea.net.

- Din Duminica Floriilor și pâna în Sâmbata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamâna Mare (sau Saptamâna Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorând

- Saptamana mare, numita și saptamana patimilor, este reprezentata de ultima saptamana din postul Sfintelor Paște. Ca obiceiuri și superstiții, in Lunea Mare, femeile incep curațenia de Paște. Se scoate totul afara, se aerisește casa ca sa iasa toate relele de peste iarna, se varuiește și se spala totul.…

- In crestinism, Lunea Mare (greaca: Megale Deutera) este prima zi din Saptamana Mare, saptamana inainte de Pasti. Este precedata de Duminica Floriilor si urmata de Martea Mare. Este a treia zi a Saptamanii Mari la ortodocsi dupa Sambata lui Lazar si Duminica Floriilor; si a doua zi a Saptamanii Mari…

- Prognoza meteo Saptamana Mare. Primele zile ale saptamanii viitoare vor fi dominate de o racire a vremii, insa in limitele normale pentru aceasta perioada. De joi vremea se va incalzi si exista posibilitatea ploilor in partea de vest si sud-vest a tarii. LUNI Vremea va fi vantoasa pe parcursul zilei…

- Duminica, 1 aprilie 2018, Biserica „Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Panciu a gazduit Concertul de Florii - In memoriam Marin Constantin, susținut de Corul de Camera „Pastorala” din Focsani, dirijat de prof. dr. Dumitru Sandulachi. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Primariei…

- Patimile lui Hristos (numite si Saptamana Patimilor sau Saptamana Mare) reprezinta relatarile care cuprind arestarea, judecata si suferinta lui Iisus si se termina cu executarea Mantuitorului prin rastignire. Patimile reprezinta... Source

- Din Duminica Floriilor și pâna în Sâmbata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamâna Mare (sau Saptamâna Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorând

- Inainte de Paști, in Saptamana Mare, la Giroc se va auzi din nou glasul de toaca. Vor fi pregatite 33 de toace, dupa anii lui Iisus petrecuți pe pamant, la cea de-a XI-a editie a Festivalului de toaca in Banat.

- Ultima saptamana a Postului Sfintelor Pasti, cunoscuta ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, incepe in Duminica Floriilor, respectiv la 1 aprilie anul acesta, si se incheie in Sambata Mare, respectiv la 7 aprilie. Aceasta este cea mai aspra saptamana a postului, amintind de patimile Domnului Iisus…

- Incepand cu ziua de Florii (Duminica Intrarii in Ierusalim a Domnului) se intra in ultima saptamana a Postului Pastilor, numita Saptamana Patimilor (Saptamana Mare), in care crestinii se pregatesc sa intampine marea sarbatoare a Invierii Mantuitorului Iisus Hristos, se arata intr-un material realizat…

- Ortodocșii praznuiesc, azi, Floriile sau Duminica Stâlparilor, cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, și sarbatoarea celor cu nume de floare. Duminica Floriilor sau a Stâlparilor (dupa denumirea ramurilor de palmier…

- Duminica Floriilor este primul praznic imparatesc, cu data schimbatoare, din cursul anului bisericesc,este sarbatoarea care ne aminteste de intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimi. Floriile se serbeaza cu o saptamana inainte de Paste si de la aceasta data intram in Saptamana…

- In vechime, atat in Bizanț, cat și in Țarile Romane, Floriile se praznuiau cu multa solemnitate. Se considera ca mugurii de salcie sfințiți in aceasta zi prind puteri miraculoase pentru tot restul anului. Acești mațișori erau folosiți pentru vraji și descantece. De asemenea, Saptamana Patimilor avea…

- Din Duminica Floriilor și pâna în Sâmbata dinaintea Pastelui, suflarea credincioasa traverseaza Saptamâna Mare (sau Saptamâna Patimilor), perioada de post, rugaciune și tristețe, rememorând

- Prima zi a lunii aprilie marcheaza Duminica Floriilor pentru ortodocsi, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, iar catolicii celebreaza sarbatoarea Invierii Domnului. TVR 2 intampina cele doua mari sarbatori ale creștinilor cu programe speciale,…

- Papa Francisc s-a deplasat la Regina Coeli, inchisoarea din Roma unde a spalat picioarele detinutilor spunandu-le: Astazi eu sunt ambasadorul lui Iisus printre voi pentru a face ceea ce ne-a invațat.

- Dupa o scurta intrevedere privata cu prizonieri bolnavi, Papa a celebrat joi dupa-amiaza Slujba Cinei si ritualul spalarii picioarelor pentru 12 detinuti, provenind din sapte tari, incarcerati in inchisoarea pentru barbati Regina Coeli din Roma."Fiecare are sansa de a-si schimba viata si…

- Catolicii fac ultimele pregatiri pentru Paște, sarbatoare care va fi marcata duminica. Cu acest prilej, sute de credincioși s-au adunat la Biserica Sfantului Mormant din Israel pentru a participa la slujba din Joia Mare.

- Catolicii fac ultimele pregatiri pentru Paște, sarbatoare care va fi marcata duminica. Cu acest prilej, sute de credincioși s-au adunat la Biserica Sfantului Mormant din Israel pentru a participa la slujba din Joia Mare.

- Cea mai scumpa vacanta de Paste i-a costat pe doi romani 26 de mii de euro. Atat a platit un cuplu norocos, care, in Saptamana Mare, va pleca in jurul lumii si se va intoarce abia dupa o suta de zile.

- Pelerinajul Floriilor va avea loc sambata, 31 martie, incepand cu ora 17:15. La aceasta ora, primul grup de credincioși preoți va pleca spre catedrala de la Biserica Orotodoxa din strada profesor George Dragomir (Piața Crucii), pe B-dul Mihai Viteazul – Podul de la Universitate – B-dul Regele…

- Robert Powell, actorul britanic care a jucat rolul lui Iisus in mini-seria „Iisus din Nazaret” a ajuns la varsta de 71 de ani. Robert Powell a devenit extrem de cunoscut in anul 1977 cand a aparut filmul „Iisus din Narareth” in regia lui Franco Zeffirelli. Apropiatii acestuia au declarat atunci ca actorul…

- Pe 15 martie, de la ora 11:00, te invitam in ParkLake Shopping Center la un workshop special – “ Idei pentru masa de Paști ”! Alaturi de invitații noștri, vedeta TV Iuliana Tudor, Chef Nicolai Tand, Miruna Ardelean (arhitecta) și Claudia Dora Oprina (designer floral), vom vorbi despre obiceiurile Pascale,…

- Cele mai tari superstitii legate de spalatul rufelor 1. Nu e indicat sa speli haine pe 1 ianuarie. Se spune ca daca faci asta vei avea parte numai de suferinte in plan amoros. Sa speli haine in prima zi din an inseamna sa iti speli norocul, adica sa il anulezi. 2. Si suedezii respecta o serie…

- Biserica Ortodoxa pomeneste sambata, 10 februarie, pe cei adormiți, marcand astfel „Moșii de Iarna”. Mosii de iarna marcheaza inceputul sambetelor mortilor, in numar de sapte, care se vor incheia sugestiv cu Sambata lui Lazar, inainte de Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. De la capataiul celor…

- Oferta de PAȘTE 2018 la PENSIUNEA POPASUL DIN DEAL din localitatea Ocna Șugatag, MARAMUREȘ: 06.04-09.04.2018 Cea mai primitoare gazda din Ocna Șugatag, familia Pop Vasile s-a pregatit și in acest an pentru a le oferi turiștilor, ce au ales sa petreaca sarbatatoarea Invierii Domnului la “Pensiunea Popasul…