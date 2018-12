Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca luni plenul comun sa continue, dupa citirea motiunii de cenzura initiate de Opozitie, cu numirea unui vicepresedinte ASF si prezentarea unei scrisori a presedintelui Iohannis pentru participarea fortelor Armatei si ale MAI Romaniei la misiuni si operatii in afara Romaniei in anul 2019 informeaza Agerpres.

"Luni de la ora 16,00 va fi citita motiunea, apoi va fi un plen comun in care se vor vota cateva functii - ma refer vicepresedintele la ASF, un membru supleant in CA al TVR, o scrisoare a presedintelui Iohannis pentru participarea…