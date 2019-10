Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai apreciate actrite romane de teatru, film si televiziune apartinand Generatiei de Aur, Tamara Buciuceanu s-a nascut la Tighina (Republica Moldova), la 10 august 1929. A urmat, intre 1948-1951, cursurile Institutului de Teatru „Vasile Alecsandri” din Iasi (1948-1951). In ultimul an…

- Alexandru (Ducu) Darie a murit miercuri, 18 septembrie 2019, vestea trista fiind confirmata de mama lui vitrega, Anca Pandrea, in varsta de 73 de ani. Inmormantarea regizorului va avea loc duminica, 22 septembrie, dupa cum a anunțat Teatrul Bulandra din Capitala. „(…)Alexandru Darie va fi depus vineri,…

- Alexandru Darie suferea de ciroza si era pe listele de transplant hepatic, iar in ultimele luni starea sa de sanatate s-a agravat. La inceputul lunii septembrie, el a fost internat la Institutul Clinic Fundeni, cu o complicatie la plamani, dupa cum au declarat prieteni apropiati ai artistului. Alexandru…

- Absolventa [1] „Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica”-Bucuresti, nepoata [2] lui Octavian Goga, casatorita cu actorul Traian Stanescu (care i-a fost și coleg) [3] , debutase [4] in 1965, pe scena Teatrului „National” din Bucuresti [5]; a avut roluri in teatru, film, televiziune. In 2005,…

- Catalina Buzoianu s-a nascut la 13 aprilie 1938, in Braila, și-a absolvit Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica București, in 1969. Dupa absolvire, a fost repatizata la Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Iași, apoi a fost regizor la Teatrul Tineretului ... The post A murit Catalina Buzoianu.…

- Actrita Monica Ghiuta a murit la data de 28 iulie, la varsta de 79 de ani, fiind inmormantata, la 30 iulie, la Cimitirul Bellu Catolic din Bucuresti. Actrita de teatru si film, Monica Ghiuta s-a nascut la 26 iulie 1940, la Campulung Moldovenesc. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica…

