- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, avertisment dur privind viitoarele politici ale Uniunii Europene. Președintele Franței, Emmanuel Macron, ia in calcul impunerea unor masuri care risca sa afecteze grav Romania.Citește și: Șeful CRPC Timiș a facut PRAPAD in șase luni de mandat - Sorin Susanu…

- Procurorii DNA cer procurorului general interimar al Romaniei sa transmita Senatului o cerere de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, pe care il suspecteaza de posibile fapte de...

- La finalul dezbaterilor, senatorii vor vota daca vor ridica imunitatea lui Calin Popescu Tariceanu. Inainte de vot, fiecare grup parlamentar va dezbate solicitarea DNA provind inceperea urmaririi penale a președintelui Senatului, iar la final, vor vota. Biroul permanent al Senatului a decis, luni,…

- Biroul permanent al Senatului a decis sa transmita la votul plenului de luni raportul Comisiei juridice asupra cererii DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu, a declarat senatorul PNL Alina Gorghiu.

- Biroul permanent al Senatului ar putea include, luni, pe ordinea de zi a plenului, raportul Comisiei juridice privind solicitarea DNA de incuviintare a inceperii urmaririi penale in cazul presedintelui Camerei superioare, Calin Popescu-Tariceanu.

- Raportul comisiei juridice va fi trimis plenului Senatului, cel care are ultimul cuvant in acest caz. De menționat ca PSD are singur majoritatea in plenul Senatului. Biroul permanent al Senatului acordase, marti, un nou termen de doua saptamani Comisiei juridice pentru intocmirea unui raport la solicitarea…

- Decizia a fost anuntata de presedintele Comisiei juridice a Senatului, social-democratul Robert Cazanciuc. La sedinta comisiei au fost prezenti doi senatori PNL, un senator USR, doi senatori PSD si un senator UDMR. Raportul comisiei juridice va fi trimis plenului Senatului, cel care are ultimul cuvant…

- Comisia Juridica din Senat va discuta azi raportul privind ridicarea imunitatii lui Calin Popescu Tariceanu. Solicitarea DNA fusese trimisa de mai mult de sase luni. Senatorii juristi au amanat de șase ori dezbaterea privind ridicarea imunitatii lui Calin Popescu Tariceanu. Doar senatorii Opozitiei…