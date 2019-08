Stiri pe aceeasi tema

- In acesta noapte pompierii de la ISU Timis au fost solicitati sa intervina pentru degajarea unui autoturism rasturnat intr un canal cu apa.Elena Megherea, purtatorul de cuvant al ISU Timis, a declarat pentru ZIUA de Constanta ca "la locul interventiei s au deplasat o autospeciala de interventie, un…

- Un accident grav s-a produs in aceasta dupa-amiaza intre o mașina și o motocicleta in comuna Probota din județul Iași. Persoanele care se aflau pe motocicleta au murit pe loc. Din primele cercetari alte patru persoane au fost ranite. Regizorul TVR Iași Tudor Axinte și soția sa au murit intr-un accident…

- Cinci persoane, intre care un copil de 14 ani, au fost ranite, marți, dupa impactul dintre o autoutilitara și un tir, pe DN 1, in zona localitații Bradu, din județul Sibiu.Potrivit ISU Sibiu, cinci persoane au primit ingrijiri medicale la Bradu, pe DN 1. Citește și: Prognoza METEO pe…

- Ziarul Unirea FOTO| Sambata NEAGRA pe șoselele din Romania: Accident MORTAL pe DN 76, dupa un impact frontal intre 2 autoturisme. Trei persoane decedate Sambata NEAGRA pe șoselele din Romania: Accident MORTAL pe DN 76, dupa un impact frontal intre 2 autoturisme. Trei persoane decedate Accident groaznic,…

- Un accident infiorator a avut loc luni dimineata, in judetul Dambovita, pe DN7, la Gura Foii. Doi barbati au murit pe loc, dupa ce masina lor a fost acrosata de un autoturism care nu a acordat priorioritate. Dupa impactul usor dintre cele doua autoturisme, masana celor doi tineri s-a rasturtnat, izbindu-se…

- O persoana a murit și doua au fost ranite, sambata dimineața, dupa coliziunea dintre un microbuz de marfa și doua mașini, pe DN 7, la ieșirea din localitatea Batuța, județul Arad. Traficul rutier este blocat.Potrivit ISU Arad, accidentul rutier s-a produs intre un microbuz transport marfa,…

- ​Vinerea neagra pe soselele din Romania. Tragedii cumplite pe sosele, 6 morti si zeci de raniti.foto Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17, in localitatea Molid, judetul Suceava, a avut loc un impact frontal intre 2 autoturisme, ca urmare a unei patrunderi…

- Cinci persoane au murit in aceasta noapte iar alte șapte au fost ranite grav, in urma coliziunii dintre trei mașini. Accidentul s-a produs pe Drumul European 581, in zona localitații Badeana, județul Vaslui, Romania.