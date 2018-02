Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a avut marti o aparitie surpriza in primul rand al unei defilari de la Saptamana Modei de la Londra, urmarind o prezentare a designerului Richard Quinn, relateaza Reuters si Press Association. Regina in varsta de 91 de ani, imbracata intr-un costum…

- Americanul Sam Rockwell a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol secundar gratie interpretarii sale din filmul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", duminica seara, la Londra, la cea de-a 71-a editie a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit BBC.…

- Trenciuri, casti de baseball si drapele cu curcubeul. Sunt elemente care au facut parte din ultima defilare a designerului Christopher Bailey pentru Burberry, de sambata, de la Londra, in cadrul careia a adus un omagiu vibrant comunitatii LGBT, relateaza AFP. Britanicul de 46 de ani va…

- Cantaretele si trupele feminine au obtinut un numar semnificativ de premii miercuri, la Londra, in cadrul ceremoniei organizate de prestigioasa publicatie muzicala New Musical Express (NME), o tendinta apreciata de artistii prezenti la eveniment, in contextul valului de acuzatii referitoare la hartuire…

- Plasticul reutilizabil nu va mai putea fi folosit in viitor in domeniile care apartin familiei regale britanice, au anuntat luni angajatii biroului de presa de la Palatul Buckingham, citati de DPA. Sticlele din plastic vor disparea din domeniile regale si vor fi inlocuite cu ambalaje biodegradabile.…

- Regina Elisabeta a II-a marcheaza 66 de ani de la accederea pe tronul Marii Britanii, intr-o ceremonie privata desfasurata pe domeniul sau de la Sandringham, relateaza marti Press Association. Elisabeta a II-a, suverana cu cea mai lunga domnie din istoria Marii Britanii, a devenit regina la 6 februarie…

- Un adolescent in varsta de 17 ani din Noua Zeelanda a fost aproape sa o impuște pe regina Elisabeta a II-a, in timpul unei vizite oficiale pe care suverana a efectuat-o in aceasta țara. Cu toate acestea, tentativa de asasinat a fost mascata de statul neozeelandez, pentru a evita ca regina sa refuze…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange a primit cetațenia eucuadoriana in luna decembrie, a anunțat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Maria Fernanda Espinosa, citata de CNN. Vorbind la o conferința de presa de la Quito, Espinosa a declarat ca Assange a primit naturalizarea pe 12 decembrie și a…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca noua locatie a Ambasadei SUA este "rea" si nu va taia panglica de inaugurare. Presedintele SUA a acuzat Administratia Obama ca "a vandut cea mai buna locatie din Londra, pentru un pumn de alune". Constructia noului sediu al ambasadei SUA a costat nu mai putin de…

- O analiza a datelor colectate de cercetatorii de la Universitatea Queen Mary din Londra arata ca aproximativ 61% dintre persoanele care trag primul fum de tigara devin, cel puțin pentru o vreme, fumatori...

- Printesa Charlotte a inceput gradinita. Iata ce adorabila este! Printesa Charlotte a inceput gradinita. Micuta in varsta de aproape trei ani frecventeaza Willcocks Nursery School din Londra, iar, in prima zi in care a mers la aceasta institutie, parintii ei au fotografiat-o in ipostaze adorabile. Charlotte…

- Forțele navale britanice au trimis fregata HMS Westminster pentru a intercepta nave rusești intrate in Canalul Manecii, a declarat luni un reprezentant al Ministerului britanic al Apararii, informeaza presa britanica. Evening Standard il citeaza pe reprezentantul Ministerului apararii britanic care…

- Zara Tindall, una dintre nepoatele reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, si sotul ei, fostul jucator de rugby Mike Tindall, asteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil al lor, a anuntat vineri o purtatoare de cuvant a cuplului, citata de PA. "Pot sa va confirm ca Zara este…

- Vanzarile de autoturisme noi in Marea Britanie au inregistrat anul trecut un recul de peste 5%, cea mai puternica scadere anuala inregistrata dupa criza din 2009, din cauza incertitudinilor cu privire la Brexit si la o noua taxa pe autoturismele cu motor diesel, a anuntat Asociatia Producatorilor si…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a purtat cu ocazia filmarilor la un documentar realizat de BBC celebra coroana regala St. Edward, pentru prima data de la incoronarea sa din anul 1953, informeaza madame.lefigaro.fr. Destinele lor s-au intrepatruns pe 2 iunie 1953. Pe atunci in…

- Din punct de vedere istoric, raspunsul la intrebare ar fi limba spaniola, avand in vedere numarul mare de țari in care se vorbeste, pe aproape toate continentele, dar cercetarile recente se concentreaza pe limba germana, pe mandarina și pe franceza, scrie The Independent. Studiul a fost realizat…

- 4 tineri au murit la Londra, duminica si in prima zi a anului, in urma unor agresiuni separate cu cutitul la Londra, a anuntat luni Scotland Yard-ul, potrivit HotNews.ro, care citeaza agenția AFP. Incidentele au avut loc intr-un context de ...

- Ce castele detine Regina Marii Britanii. Sunt spectaculoase! Regina Marii Britanii detine unele din cele mai spectaculoase resedinte din regat. Sunt castele construite in urma cu mai multe secole, unde isi petrece diferite perioade de pe parcursul anului. Palatul Buckingham. Se afla in Londra si include…

- Tradiționalul mesaj de Craciun al reginei Elisabeta a II-a a fost difuzat de televiziunile britanice. In discursul ei, suverana a vorbit și despre viitoarea membra a familiei regale, actrița americana Meghan Markle. Aceasta s e va casatori cu prințul Harry in luna mai a anului viitor . Meghan Markle…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a adus un omagiu victimelor atentatelor de la Londra si Manchester in mesajul sau traditional de Craciun, relateaza AFP. „De Craciun, ma gandesc la Londra si la Manchester, ale caror personalitati puternice au stralucit in fata atacurilor teroriste anul acesta”,…

- ''Trebuie sa gasim un mijloc de a merge inainte'', a declarat - prezentandu-se drept ''rusofil'' - ministrul britanic, intr-o conferinta de presa comuna la Moscova cu omologul sau rus, Serghei Lavrov.''Suntem gata sa dezvoltam un dialog referitor la o serie larga de chestiuni, pe baza unui…

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…

- Mostenitorul coroanei britanice va veni in Romania, pentru Funeraliile Regelui Mihai. Printul Charles are o lunga relatie personala cu tara noastra, oferita nu doar de proprietatile sale din Transilvania, ci si de descendenta comuna. Fostul Suveran al Romaniei si Regina Elisabeta a II-a o au ca stra-strabunica…

- In timp ce logodnica lui se afla in Los Angeles, Prințul Harry s-a intalnit cu fosta lui iubita, Cressida Bonas, la un concert caritabil, care a avut loc aseara, in Londra. Cressida Bonas și Prințul Harry, pe vremea cand formau un cuplu Aseara, pe cand familia regala se afla la recepția diplomatica…

- Modelele de iPhone care vor fi fabricate dupa anul 2018 vor avea o componenta diferita. Apple proiecteaza cipuri proprii pentru managementul energiei, care vor intra in componenta iPhone-urilor cel mai devreme in 2018, pentru a reduce dependenta de cipurile produse de Dialog Semiconductor,…

- Regina Elisabeta a II-a este una dintre cele mai puternice femei din lume. Suverana a reușit sa conduca cu brio Regatul Marii Britanii și este o persoana extrem de hotarata, decisa și corecta.

- Premierul britanic Theresa May s-a intalnit miercuri cu omologul sau irakian Haider al-Abadi la Bagdad, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului irakian, aceasta fiind prima vizita in Irak a sefei guvernului britanic de la sosirea ei la putere anul trecut, relateaza Reuters. 'Relatiile dintre…

- Prințul Harry, nepotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, se va casatori cu prietena sa, actrița americana Meghan Markle, in primavara anului 2018, a anunțat luni Clarence House, reședința oficiala tatalui sau, prințul Charles, moștenitorul coroanei britanice - transmit Reuters, EFE și France…

- Bat clopote de nunta la Palatul Buckingham. Printul Harry si actrita Meghan Markle s-au logodit, conform unui comunicat publicat de Casa Regala.Nunta va avea loc in primavara lui 2018.Prințul Harry, al cincilea pe linia succesiunii la tron Marii Britanii.

- Printul Harry și Meghan Markle și-au anunțat oficial logodna luni dimineața, a anunțat Casa Regala a Marii Britanii. Nunta va avea loc în primavara anului 2018, informeaza express.co.uk. Prințul Harry și Meghan Markle s-au logodit la începutul lunii, iar Regina Elisabeta…

- Dupa ce Meghan Markle s-a mutat din casa sa din Toronto la Londra, fiind surprinsa zilele trecute la cumparaturi in capitala Marii Britanii, zvonurile unei potențiale logodne intre actrița de 36 de ani și Prințul Harry au devenit tot mai aprige. Știrile despre o logodna iminenta a celor doi au facut…

- Weekendul trecut, Delia a ajuns in capitala Regatului Unit, unde a sustinut un concert. Cele mai importante si spectaculoase elemente din show-ul PsiheDelia de la Sala Palatului, de la grafica speciala a povestii structurate pe capitole, la dansatori, iluzionism, lasere si efecte speciale, costume pline…