BEXIETATE = anxietate + Brexit Septembrie este o luna plina de evenimente in calendarul modei, cu show-uri numeroase la New York, Londra, Milano și Paris. Fiecare oraș gazduiește o serie de evenimente pe parcursul a cinci zile, timp in care designeri de top iși arata noile colecții. Saptamana trecuta a fost randul Londrei. Insa, cei... Read More Post-ul Saptamana modei din Londra: moda englezilor sufera de Brexietate? apare prima data in TaBu .