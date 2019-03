Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Celine Dion este mai fericita ca niciodata in compania partenerului ei, care este cu 16 ani mai tanar ca ea. Celebra cantareața Celine Dion, in varsta de 50 de ani, a fost prezenta la Saptamana Modei de la Paris. Vedeta n-a fost singura, ci insoțita de dansatorul spaniol Pepe Munoz, in varsta…

- Designerul italian Giorgio Armani a mizat pe o combinatie indrazneata de nuante rosiatice si tonalitati albastre in cea mai recenta colectie haute couture a casei sale, prezentata marti la Saptamana Modei de la Paris si inspirata din curentul Art Deco, ce a inclus o varietate de pene, paiete, piele…

- Designerul Karl Lagerfeld a absentat marti dimineata la prima prezentare a unei colectii haute couture a casei Chanel in cadrul Saptamanii Modei 2019, realizata intr-un decor care a imitat o vila italiana cu piscina, instalata sub cupola din sticla a Grand Palais din Paris, informeaza AFP. Foto: (c) IAN…

- Creatorul de moda Hedi Slimane a inchis duminica Saptamana Modei pret-a-porter masculine de la Paris, cu prima sa colectie realizata pentru casa Celine, foarte sic si relaxata, prezentata intr-un decor special, in care se puteau vedea Arcul de Triumf si Turnul Eiffel, informeaza AFP. O sfera metalica…

- Creatorul de moda Hedi Slimane a inchis duminica Saptamana Modei pret-a-porter masculine de la Paris, cu prima sa colectie realizata pentru casa Celine, foarte sic si relaxata, prezentata intr-un decor special, in care se puteau vedea Arcul de Triumf si Turnul Eiffel, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Paris, 19 ian /Agerpres/ - Casa Dior a redefinit vineri eleganta masculina cu un nou tip de costum - reinventat, drapat si reversibil - si a inclus in noua sa colectie, prezentata intr-un show spectaculos la Saptamana Modei de la Paris, articole vestimentare care par a fi imprumutate din vestiarul feminin,…

- Costume in nuante puternice de roz si numeroase articole vestimentare realizate din piele au marcat debutul lui Kris Van Assche in calitate de designer al casei Berluti la Saptamana Modei masculine de la Paris, vineri, cand modelele acestui brand, cunoscut pentru pantofii sai de lux, au defilat pe stralucitoarele…

- Giorgio Armani a impresionat cu o noua colectie pentru barbati, prezentata la Saptamana Modei de la Milano. Faimosul designer a fost inspirat de lumea primitiva. Piesele de rezistenta au fost blanurile sintetice.