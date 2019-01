Stiri pe aceeasi tema

- Costume in nuante puternice de roz si numeroase articole vestimentare realizate din piele au marcat debutul lui Kris Van Assche in calitate de designer al casei Berluti la Saptamana Modei masculine de la Paris, vineri, cand modelele acestui brand, cunoscut pentru pantofii sai de lux, au defilat pe stralucitoarele…

- Giorgio Armani a impresionat cu o noua colectie pentru barbati, prezentata la Saptamana Modei de la Milano. Faimosul designer a fost inspirat de lumea primitiva. Piesele de rezistenta au fost blanurile sintetice.

- Secțiunea primelor scari folosite pentru a urca in Turnul Eiffel la inaugurarea sa in 1889, construit de arhitectul Gustave Eiffel, a fost expusa la casa de licitații Artcurial din Paris, iar ulterior a fost scoasa la vanzare.

- O portiune din scara originala în spirala a Turnului Eiffel a fost achizitionata pentru 169.000 de euro (191.000 de dolari) în cadrul unei vânzari organizate la Paris de casa de licitatii Artcurial marti seara, informeaza DPA, AFP si Reuters.

- O portiune din scara originala in spirala a Turnului Eiffel a fost achizitionata pentru 169.000 de euro (191.000 de dolari) in cadrul unei vanzari organizate la Paris de casa de licitatii Artcurial marti seara, informeaza DPA, AFP si Reuters. Pretul de vanzare a depasit cu mult suma estimata de casa…

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ”veste galbene”, care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei, informeaza…

- Unii s-au stins in saracie, tanjind dupa bogația care le-a scapat printre degete, alții au ajuns in inchisoare, doar cațiva au reușit sa dovedeasca in timp ca nu au fost miliardari de carton, dar au parasit scena publica. JR de Romania numara saci de dolari și a murit sarac Ilie Alexandru a fost…

- Pentru Laura Dinca, debutul in lumea creatorilor de moda a venit intr-un moment pe care orice designer si l-ar dori: Saptamana Modei de la Paris. In superba locatie a Ambasadei Romaniei la Paris, una dintre cele mai frumoase si emblematice cladiri din capitala Frantei, Laura a oferit un spectacol de…