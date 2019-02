Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda german Philipp Plein nu i-a dezamagit luni pe adeptii tendintei bling-bling care a devenit o traditie la prezentarile sale din cadrul Saptamanii modei de la New York, unde invitatii au fost tratati cu sampanie si caviar si s-au bucurat de prezenta lui Paris Hilton, relateaza AFP.…

- Designerul Alexandra Popescu-York iși va lansa colecția de Primavara-Vara 2019, intitulata „Mystic”, inspirata pe modelul creațiilor pe care le purtau modelele de la Hollywood in ani ’60. Evenimentul are loc pe 16 februarie, in cadrul celei de-a 29-a ediții a prestigiosului eveniment de moda, Couture…

- Casa de moda Ralph Lauren a facut o prezentare joi, in prima zi a Saptamanii Modei de la New York, cu o propunere pentru primavara lui 2019 dominata de croieli elegante pentru care a folosit tesaturi luxoase si sofisticate in negru si auriu, relateaza EFE. Prezentarea a avut drept scena una din cafenelele…

- Ioana Bulgaru, Doinița Ionița, Cristian Moldovan și Bella Santiago sunt cei patru finaliști care in aceasta seara, de la ora 20.00, live la Antena 1, vor trece prin emoțiile finalei "X Factor". Doar unul dintre ei va caștiga marele premiu in valoare de 100.000 de euro. Anul acesta, Ștefan…

- CASTIGATOR X FACTOR 2018. Anul acesta, Ștefan Banica are doua finaliste, pe Doinița Ionița și Ioana Bulgaru. Delia va intra in finala de duminica, de la ora 20.00, live la Antena 1, alaturi de Bella Santiago, in timp ce Carla’s Dreams este mentorul lui Cristian Moldovan. CASTIGATOR X FACTOR…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a venit la parada de 1 Decembrie cu soția sa, Carmen Daea, o apariție destul de rara la evenimentele la care participa soțul sau. Carmen Daea, director al Direcției Management Resurse Umane in cadrul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), a purtat…

- Luminițele de Craciun s-au aprins cu doua ore mai devreme la Ploiești, fața de ora anunțata pentru eveniment. Nu este singurul incident din oraș, unde parada de Ziua Naționala a inceput și ea cu o ora mai devreme, iar mulți dintre locuitorii orașului au ratat-o. Autoritațile din Ploiești par sa aiba…

- Americanii au infruntat frigul la Parada de Ziua Recunostintei. Desi termometrele au indicat minus sase grade la New York, strazile s-au umplut de oameni, iesiti sa admire defilarile si figurinele gigante. Unii au parcurs mii de kilometri pentru a participa la parada colorata.