Victoria Beckham si-a prezentat, duminica, la Saptamana Modei de la Londra, cea mai recenta colectie de moda, o serie de creatii vestimentare inspirate din moda anilor '70, bogata in nuante si motive vibrante, relateaza Reuters. Modele au defilat in fata publicului in rochii decoltate si fuste stilou, unele dintre acestea decorate cu tipare abstracte sub forma de lant. Totodata, sotia fostului fotbalist David Beckham, aflat in public alaturi de copiii lor, a ramas fidela stilului personal, costumelor de dama cu fuste mulate, in carouri, dar si pantalonilor evazati. Fosta componenta a formatiei…