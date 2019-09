Potrivit ziarului britanic The Independent, organizatia a facut apel la boicotarea evenimentului, care se desfasoara in perioada 13 - 17 septembrie, pentru a oferi astfel un raspuns actualei crize climatice. Grupul ecologist a anuntat ca va convoca 'un mars funebru', marti 17 septembrie, pentru a cere Consiliului Britanic al Modei (British Fashion Council, BFC) sa inlocuiasca evenimentul cu 'un summit bianual pentru a aborda rolul industriei in mediul inconjurator'.

Potrivit BFC, actuala editie a Saptamanii Modei se va desfasura pentru prima oara in diferite locatii ale capitalei britanice,…