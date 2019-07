Săptămâna Haferland 2019. Fii și tu parte din comunitate! In fiecare vara, comunitațile din satele transilvanene incearca sa revitalizeze cultura locala in cadrul Saptamanii Haferland, un minunat festival al tradițiilor sasești. In 2019, evenimentul are loc intre 25 și 29 iulie. Sate intregi pustii sau cu doar cateva case locuite. Asta a ramas in urma exodului familiilor sasești petrecut in urma cu aproape 30 de ani. Unele gospodarii au fost ocupate de romi, altele au cazut in paragina. Totuși in ultimii ani sate precum Criț, Viscri sau Saschiz au renascut parca din propria cenușa datorita unor asociații și fundații inființate de foștii locuitori de… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

