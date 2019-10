Stiri pe aceeasi tema

- „Repet ceea ce am spus si ieri: motiunea nu va trece, sunt destui oameni responsabili in Parlamentul Romaniei, indiferent de partidul din care fac parte. In momentul in care depui o motiune de cenzura pentru caderea Guvernului, vii cu un program de guvernare, vii cu un cabinet, vii cu o alternativa.…

- "Stiu ca astazi se depune motiunea de cenzura. Repet ce am spus si ieri: motiunea de cenzura nu va trece. Sunt destui oameni responsabili in Parlamentul Romaniei, indiferent de partidul din care fac parte. In momentul in care depui motiunea pentru caderea Guvernului, vii cu un program de guvernare,…

- Parlamentarii PSD au inceput sa avanseze o sumedenie de teorii despre moțiunea de cenzura. STIRIPESURSE.RO vi le prezinta pe cele mai raspandite. Concluzia este ca moțiunea se joaca:1. Nu conteaza cați semneaza moțiunea de cenzura și cand se depune, și nici ce negocieri se duc de partide.…

- Surse liberale au declarat pentru stiripesurse.ro ca PNL a strans 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, aceasta urmand sa fie depusa vineri, cel tarziu luni. PNL a decis sa depuna in Parlament moțiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila vineri, pe 27 septembrie, arata G4Media.ro…

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, invitat la DIGI 24 in calitate de candidat pentru Cotroceni, a declarat ca formatiunea politica pe care o reprezinta va vota motiunea de cenzura, , mentionand totodata ca intarzierea depunerii acesteia in Parlament „nu este de bun augur”, in conditiile in care este…

- "Asteptam ca miercuri doamna Dancila sa vina cu formula de restructurare a Guvernului. Daca nu vine miercuri - si practic suntem in situatia in care in plus fata de Ministerul Mediului, al Energiei, Relatia cu Parlamentul, Ministerul de Interne, cred ca miercuri sau joi nu o sa mai avem nici ministru…

- "Stam destul de bine cu negocierile in Parlament, suntem abia la inceput. Nu va pot spune daca am ajuns la vreun acord cu cineva, dar suntem increzatori ca vom avea majoritate. Cu toata lumea ducem negocieri, mai putin cu grupurile USR, PNL si, asa cum am auzit mai devreme, UDMR, pentru ca ei nu…