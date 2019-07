Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat sâmbata, la Calarasi, ca s-a facut evaluarea a opt ministri, iar luni, la Comitetul Executiv National al PSD, se va decide remanierea guvernamentala. "S-a lucrat la evaluarea ministrilor în aceasta saptamâna. Nu am terminat aceasta…

- Comitetul Executiv National al PSD se reuneste, vineri, pentru a valida candidaturile depuse pentru conducerea partidului, dar si pentru a stabili agenda Congresului extraordinar, care urmeaza sa aiba loc sambata. CExN va analiza si valida candidaturile celor care s-au inscris in cursa pentru functiile…

- Dumitru Buzatu a declarat, întrebat daca în PSD e democrație, ca în partid democrație este „în unele puncte chiar excesiva”, în condițiile în care au aparut candidați pentru funcțiile de conducere ale formațiunii pe care nu îi cunoaște deloc, transmite…

- 'Imi doresc ca, in urma Congresului Extraordinar de sambata, Partidul Social Democrat sa iasa intarit. Este timpul ca toate energiile colegilor din partid sa se uneasca in jurul unei echipe care sa inceapa reconstructia partidului, pe baze de competenta si performanta. Este timpul ca generatia tanara…