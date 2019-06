Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul European de scrima U 23 de ani, desfașurat la Plovdiv (Bulgaria), a constituit un obiectiv de performanța important pentru spadasinele tricolore, dupa rezultatele foarte modeste inregistrate in acest an la Campionatul Mondial.

- Sportiva romana Alexandra Predescu a cucerit medalia de argint in proba feminina de spada, iar George Dragomir a obtinut medalia de argint la sabie masculin, miercuri, in prima zi a Campionatelor Europene de scrima Under-23 de la Plovdiv (Bulgaria). Predescu a fost invinsa in finala de italianca Roberta…

- Echipele de scrima de la CSM – CSS Unirea Iasi au realizat peformante excelente la Campionatul National de sabie pentru tineret care au avut loc in sala de scrima "Ana Pascu" din Capitala. Primii care s-au urcat pe podium au fost baietii, care au invins in semifinale pe CSM Unirea Slobozia (cu vicecampionul…

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va oficia la turneul final al Campionatului European de tineret Under-21, care va avea loc la vara in Italia si San Marino si la care e calificata si reprezentativa Romaniei, anunta Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. Brigada condusa de Istvan Kovacs ii include…

- Petre Apostol Imediat dupa Cupa „Irina Deleanu”, turneu internațional desfașurat la Izvorani, la care au avut prestații bune, trei dintre reprezentantele secției de gimnastica ritmica de la CSM Ploiești au concurat in cadrul unei alte competiții internaționale – „Sofia Cup”. Organizat la Sofia, in Bulgaria,…

- Mirel Radoi a anuntat lotul pentru partidele amicale cu Spania si Danemarca, ultimele inainte de Campionatul European U21 din aceasta vara. Una dintre surprizele selectionerului nationalei U21 este mijlocașul botoșanean Lorand Fulop.