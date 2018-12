Stiri pe aceeasi tema

- PNL, USR si PMP sustin ca au reusit sa-l dea jos pe Liviu Dragnea de la sefia Camerei Deputatilor. In realitate, inca n-au reusit, dar i-au subrezit serios puterea in Parlament. Ce arme mai are Opozitia? Ce argumente are PSD? Cum poate fi dat jos Dragnea, regulamentar? „Adevarul“ va prezinta, in detaliu,…

- Deputatul Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a declarat, miercuri, faptul ca Opozitia nu a reusit sa-l revoce pe Liviu Dragnea sau pe el, din moment ce nu au fost respectate procedurile legale pentru un asemenea demers.

- Deputatul PNL Raluca Turcan susține ca votul dat in Parlament, chiar daca nu a fost supus de președintele de for, a respectat procedura, așa ca Liviu Dragnea a pierdut funcția de președinte al Camerei Deputaților. Turcan afirrma ca daca nu e recunoscut votul, Opoziția va parasi plenul, conform Mediafax.Citește…

- PSD și ALDE au pierdut majoritatea in Camera Deputaților, iar opoziția forțeaza schimbarea din funcție a președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea și cea a vicepreședintelui Florin Iordache. PNL a...

- Vor vota "dupa propria lor constiinta", a declarat Dragnea, referindu-se la votul deputatilor PSD asupra motiunii pe Justitie. "Nu le dau eu sugestii ca s-au tot dat din partea altora in legatura cu domnul Toader. Unii spun ca nu mai fie, altii spun neparat sa ramana si am zis ca cel mai bine…

- Proiectul de lege, care se afla la reexaminare in Parlament la cererea presedintelui Klaus Iohannis, trebuia sa fie dezbatut in comisii si adoptat de plenul Camerei inca de saptamana trecuta. Presedintele Comisiei pentru industrii, Iulian Iancu, a anuntat martea trecuta ca proiectul de lege…

- PNL, PMP și USR au depus la Parlament o inițiativa de schimbare a regulamentului Camerei Deputaților pentru ca Liviu Dragnea sa poata fi schimbat din funcție.Masura vine dupa ce liderul PRO Romania, Victor Ponta, a anunțat ieri acest demers. In cadrul unei conferințe de presa acesta a precizat…