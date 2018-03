Stiri pe aceeasi tema

- Am avut parte de un început de primavara cu ninsori, viscol și ger, dar vremea se îmbuneaza, iar spre finalul saptamânii ne vom bucura din nou de maxime ce vor ajunge chiar și la 18 grade Celsius.

- Chiar daca s-a lasat mult asteptata, primavara se pare ca vrea sa-si intre in drepturi. Potrivit meteorologilor, de saptamina viitoare termometrele vor indica si pina la +19 grade in sudul tarii, informeaza Noi.md. Pentru ziua de luni, 12 martie, in nordul tarii sint prevazute +14... +17 grade, iar…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, la o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel. Intrebat cat de grava este problema…

- Epidemia de rujeola declanșata in ianuarie 2016 in Romania face și acum noi victime. Doi copii au murit, unul in varsta de 8 luni, celalalt de 10 luni, ambii din Bacau. Numarul deceselor a ajuns la 40! Pe langa aceștia, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana la data…

- In perioada 2 martie, ora 15:00 - 03 martie, ora 08, cerul va fi mai mult noros, temporar vor fi precipitații slabe, mixte, iar probabilitatea pentru depuneri de polei va fi ridicata, atat in aceasta dupa-amiaza, dar in special la noapte (vineri spresambata). Vantul va sufla slab și moderat.…

- Cea mai friguroasa zi din aceasta iarna din județul Timiș este prima zi de primavara. Potrivit meteorologilor, astazi, in jurul orei 10.00, in localitatea timișeana Banloc termometrele aratau -17 grade Celsius. De asemenea, la Sannicolau Mare erau inregistrate -16 grade Celsius, iar la Jimbolia erau…

- "Toate informatiile venite de la specialistii meteo s-au adeverit. Am avut noptile trecute si minus 20 de grade si azi dimineata erau tot la acest nivel, maine (vineri-n.r.) va fi si mai ger, dupa informatiile pe care le-am primit de la ANM. Dimineata se vor resimti minus 22, minus 23 de grade Celsius…

- Primavara a venit cu temperaturi extrem de scazute .„Este cel mai geros 1 martie de cand se fac masuratori meteo, adica din ultimii 60 de ani. In mai multe localitati, in special din sud, temperaturile in termometru au coborat la -10 grade Celsius insa minimele resimtite au fost intre -22 si -25 de…

- FRIG PATRUNZATOR …Odata cu venirea primaverii, in județul Vaslui se inregistreaza minimele de temperatura din acest an. Polul frigului a fost, cum ne așteptam, la Negrești, unde la orele 5.00 termomentrele inregistrau o minima de -16 grade Celsius, temperatura resimțita fiind de -25 grade Celsius. La…

- Primavara aduce precipitații abundente și temperaturi apropiate de normal in zonele sudice, estice și local in vest, și sub medie in celelalte regiuni, conform prognozei meteo pe trei luni, emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In martie, temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata…

- Vremea a luat-o complet razna. In aceste zile, la Polul Nord e mai cald decat in Moldova. Temperatura medie calculata de meteorologii danezi in ultimele ore deasupra cercului polar arctic este de doar minus opt grade Celsius - e cu 20 de grade mai cald decat ar trebui sa fie.

- Un orașel izolat din Siberia este cel mai friguros de pe Pamant. Iarna, temperaturile de aici scad constant sub valoarea de -40 de grade Celsius, dar localnicii au invațat sa faca fața cu brio sezonului geros.

- Gerul va persista in urmatoarele zile in Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara, in timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 26 februarie…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza estimativa pentru urmatoarele trei luni, iar potrivit acesteia ne așteapta perioade cu precipitații insemnate. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat estimarea meteo pentru urmatoarele trei luni: martie, aprilie, mai 2018.…

- Temperatura minima inregistrata in Bucuresti in intervalul 1901-2016 a fost de -24.9 grade Celsius, aceasta valoare minima fiind masurata in iarna lui 1929. In noaptea de duminica spre luni au fost -15 grade urmand ca in noptile care urmeaza temperaturile in Capitala putand cobori spre -20 de grade,…

- Orasul New York a inregistrat miercuri un record de caldura pentru luna februarie, cu o temperatura de peste 24 de grade Celsius, ce a fost masurata la inceputul dupa-amiezii in Central Park, a anuntat un meteorolog de la National Weather Service, citat de AFP. "Am inregistrat 24,4 grade, este un record…

- La Barlad gripa nu a produs cine stie ce ravagii in randul populatie. Dar la panourile publicitare sigur a produs! Ieri, la orele 16.00, la Farmacia Biosfarm de la Stadion, desi afara erau 2 grade Celsuis, iar temperatura perceputa era de – 3 grade Celsius, panoul luminos care afiseaza informatii de…

- In București, sambata, 3 frebruarie, vom avea aproape 18 grade Celsius. Duminica, 4 februarie, temperaturile vor scadea, nu va fi doar senzația de la nivelul corpului. Vom avea temperaturi minime negative, de -2 grade Celsius, și maxima de 9 grade Celsius.

- Astazi, temperatura maxima a zilei va fi de 7 grade. Noaptea vom avea -1 grad. În urmatoarele zile, vremea se încalzește ușor și temperatura maxima va fi sâmbata când termometrele vor arata 12 grade ziua și 4 grade noaptea. Vedeți mai jos prognoza meteo detaliata. Prognoza…

- ANM a anuntat vreme neasteptat de calda in zilele urmatoare, pana la 18-19 grade Celsius in unele zone, cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada. "In acest sfarsit de saptamana,...

- Meteorologii anunța ca urmatoarele doua luni vor fi dominate de temperaturi peste medie in anumite regiuni ale țarii. Prognoza meteo pentru intervalul februarie – aprilie mai arata ca primele doua luni de primavara vor aduce precipitații abundente, ce vor depași mediile normale in majoritatea teritoriilor.…

- Vremea se va incalzi semnificativ in aceasta saptamana cand maximele termice vor ajunge la valori de 13 grade Celsius. De la inceputul lunii viitoare insa, cu precadere in perioada 6 – 9 februarie, in cea mai mare parte din țara vor reveni precipitatiile atat mixte, cat si sub forma de ninsoare (la…

- A fost adus miercuri seara, in jurul orelor 19,00. Medicii hușeni i-au acordat primele ingrijiri medicale și apoi au direcționat pacientul la Spitalul de Urgența din Vaslui. In urma analizelor s-a constat ca acesta consumase și o cantitate de alcool. “Se numește Zamfir și e un om cam necajit.…

- Potrivit datelor oficiale comunicate de Administratia Nationala de Meteorologie, temperatura exterioara a scazut, miercuri, la ora 8.00, la -19,2 grade Celsius. La aceeasi ora, in municipiul Iasi, termometrele indicau - 19 grade Celsius, iar in municipiul Bacau, -18,4 grade Celsius. Citeste…

- Temperatura maxima de astazi, 22 ianuarie, este de 2 grade Celsius, iar minima de -6 grade Celsius. Vantul va sufla moderat. Pe tot parcursul zilei, cerul va fi acoperi de nori. Marți, 23 ianuarie, soarele iși face iar apariția pe cerul Capitalei. Va fi un ”soare cu dinți”. Va fi chiar mai…

- Tendinta de incalzire a planetei este continua, iar temperatura medie in 2017 a fost cu 0,9 grade Celsius mai ridicata decat media perioadei de referinta, 1951 - 1980, au descoperit cercetatorii de la Goddard Institute for Space Studies (GISS) al NASA din New York, potrivit News.ro. Intr-o…

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat în noaptea de joi spre vineri în râurile si lacurile înghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, în anumite

- Luni, 15 ianuarie, ninge in București. La aceasta ora, temperatura din termometre este de doar -6 grade Celsius. Vantul sufla moderat. Temperatura maxima a zilei va fi tot negativa, de -3 grade Celsius. Prognoza meteo București. VREMEA in Capitala, 15-21 ianuarie 2018, SCHIMBARE MAJORA. Marți,…

- Mercurul termometrelor a coborat, in aceasta dimineata, pana la minus 21 de grade Celsius la Joseni si minus 20 de grade la Miercurea Ciuc, acestea fiind cele mai scazute temperaturi inregistrate la nivel national, informeaza Agerpres.ro. Meteorologul Ilie Mojic de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania…

- Meteorologul Ilie Mojic de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu a precizat, pentru Agerpres, ca minimele inregistrate in judetul Harghita au fost de minus 21 de grade la Joseni, minus 20 de grade la Miercurea Ciuc, minus 18 grade Celsius la Toplita, minus 15 grade la statia de…

- Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza vantului. Formula matematica a acestui indice a fost conceputa pornind de la analiza modului in care, in situatii de temperaturi scazute si vant intens, stratul termic protector existent…

- Pe 14 ianuarie vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta.Se prevede cer variabil, vremea va fi fara precipitații.Vintul din nord-est va sufla slab. Temperatura aerului noaptea va oscila intre -9..-4°С.

- Punctul de inghet familiar tuturor persoanelor este de 0 grade Celsius. Insa acesta nu este cel mai scazut punct existent. Apa ''extrem de rece'' este un tip de apa ce exista sub valoarea de o grade Celsius. In prezent cercetatorii au reusit...

- Ziua de duminica a adus la Lugoj si imprejurimi o temperatura record. Daca in toata zona de vest a tarii au fost inregistrate valori care au depasit 12-13 grade Celsius, la Lugoj de Sfantul Ion a fost o temperatura rara pentru luna ianuarie. Meteorologii sustin ca mercurul din termometre a urcat pana…

- O diferenta de peste 100 de grade Celsius a fost inregistrata duminica, 7 ianuarie, intre doua mari metropole ale globului. In New York s-au inregistrat cele mai scazute temperaturi din istorie, in timp ce in Sydney se ating noi recorduri de caldura. In unele parți ale SUA și Canada, temperaturile au…

- In zona Turzii au inceput sa infloreasca ghioceii! Poza este facuta chiar azi, la o temperatura cu multe grade peste 0 (la ora 17.30, inca erau circa 9 grade Celsius, cu plus!). Read More...

- Temperatura in Sydney, cel mai mare oras din Australia, a urcat duminica pana la 47,3 grade Celsius, cea mai ridicata valoare inregistrata in ultimii 79 de ani, informeaza BBC News online. Cea mai ridicata temperatura s-a inregistrat la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney.…

- În orasul australian Sydney s-a înregistrat, duminica, cea mai mare temperatura din ultimii 79 de ani, termometrele înregistrând 47,3 grade Celsius. Anuntul a fost facut de Biroul de Meteorologie din New South Wales: la ora locala 15.25, statia din Penrith a…

- In orasul australian Sydney s-a inregistrat, duminica, cea mai ridicata temperatura din ultimii 79 de ani, termometrele inregistrand 47,3 grade Celsius. Anuntul a fost facut de Biroul de Meteorologie din New South Wales: la ora locala 15.25, statia din Penrith a inregistrat temperatura de 47,3 grade…

- Anuntul a fost facut de Biroul de Meteorologie din New South Wales: la ora locala 15.25, statia din Penrith a inregistrat temperatura de 47,3 grade Celsius.In plus, au fost emise avertizari de incendii puternice pentru zona Sydney. Temperatura de duminica este cu putin mai scazuta decat cea inregistrata…

- In acest sfarsit de saptamana ne vom putea bucura de temperaturi de primavara, anunta meteorologii care spun ca mercurul din termometre va atinge in unele zone si 15 grade Celsius. Si saptamana viitoare va debuta cu temperaturi ridicate in majoritatea regiunilor. Abia de miercuri temperaturile vor avea…

- Timișorenii profita din plin de aceste zile cu temperaturi ridicate, astfel ca centrul urbei s-a animat ca primavara. Numerosi oameni au ieșit la plimbare, bucurandu-se de razele soarelui. Artiștii stradali și-au realizat numerele, casuțele din cadrul Targului de Craciun au porțile larg deschise, iar…

- Temperatura corpului era extrem de scazuta, de 29 de grade, fiind incalzit de medicii de acolo, si transportat la Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sf. Spiridon", unde atunci cand a ajuns avea o temperatura a corpului de 33 de grade. Dupa incalzire, barbatul va ramane internat pe Clinica…

- Deliciile din porc de pe masa de Sarbatori pot fi pe cat de gustoase, pe atat de periculoase pentru sanatatea noastra. Nu și daca știm care sunt cele mai sanatoase metode de a o pregati pentru preparare. Iata sfaturile specialiștilor Ministerului Sanatatii, de care trebuie sa ținem cont pentru a ne…

- Deși mai sunt doar câteva zile pâna la Craciun, în perioada urmatoare ne vom putea bucura de o vreme de primavara adevarata. Meteorologii anunța temperature bulversante pentru zilele urmatoare. Astfel ca, daca duminica minima fost de -12 grade Celsius, astazii, temperaturile…

- Vreme extrema in urmatoarele zile, mai degraba de primavara decat de iarna autentica. Meteorologii anunta temperature bulversante. Astfel ca, daca duminica minima fost de -12 grade Celsius, pana marti, temperaturile vor ajunge la maxime de 16 grade Celsius, in timp ce in Baragan sunt anuntate maxime…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme in regiuni din tara, pentru perioada 11 noiembrie – 24 decembrie. In Transilvania, vremea va fi neobisnuit de calda pentru aceasta perioada, cu valori maxime pana la 15 grade Celsius, in prima saptamana de prognoza. Apoi, temperaturile…

- Ninge in Bucuresti. Duminica au cazut primii fulgi de zapada in mai multe zone ale Capitalei. Desi temperaturile anuntate nu prevesteau acest lucru, totusi, din cauza vantului, vremea resimtita a fost mult mai rece decat cea din terometre. Astfel, la cele 3 grade afisate de termometre duminica dimineata,…

- Iarna înca se arata a fi blânda. Dupa un sfârsit de saptamâna relativ friguros, saptamâna urmatoare va fi determinata de temperaturi pozitive, cer variabil, ploi si izolat lapovita, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS),…