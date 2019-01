Saptamana 9 de sarcina. Se formeaza valvele inimii

Saptamana 9 de sarcina. Cum e copilul

Marime: 2,3 cm

Greutate: 2 grame

Este cat... un bob strugure

Copilul este in continua dezvoltare si este ultima saptamana in care se mai numeste "embrion". Pe zi ce trece capata din ce in ce mai multe trasaturi "umane". Ochii sunt formati, insa sunt inchisi (nu se vor deschide pana la 27 de saptamani), are nas, buze, iar urechile incep sa se defineasca. Micutul a inceput deja "exercitiile fizice" care il vor ajuta la dezvoltarea muschilor, in timp ce degetelele de la maini si de la picioare capata aspect de degete si nu de labute.…