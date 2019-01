Săptămâna 8 de sarcină. Bebeluşul prinde contur Saptamana 8 de sarcina. Cum e copilul Marime: 1,6 cm Greutate: 1 gram Este cat... o zmeura Esti, probabil, foarte nerabdatoare sa le impartasesti tuturor vestea cea mare. De-acum bebelusul tau nu mai este "o masa de celule", ci are forma "umana", doar ca este foarte foarte mic. In aceasta saptamana, fata prinde contur: se evidentiaza pleoapele, nasul devine mai proeminent si incepe sa se formeze buza superioara. Tot in aceasta perioada se formeaza si degetele, desi mainile si picioarele inca arata ca labele de ratusca. Inima bate din ce in ce mai repede si mai puternic. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 7 de sarcina. Cum e copilul Marime: 1,3 cm Greutate: mai putin de 1 gram Este cat... o afina A mai trecut o saptamana, insa abia spre sfarsitul ei, bebelusul va capata o forma cat de cat "umana". Corpul lui continua sa se lungeasca, membrele cresc si ele, chiar…

- Saptamana 6 de sarcina. Cum e copilul Marime: 6,3 mm Greutate: mai putin de un gram Este cat... un bob de linte Embrionul creste cu viteza luminii, adaugand cate un milimetru in fiecare zi. Daca nu ti se pare mult, imagineaza-ti cum ar fi sa-ti triplezi peste noapte dimensiunile.…

- Saptamana 5 de sarcina. Cum e copilulMarime: 3,3 mm Greutate: mai putin de 1 g Este cat... o samanta de susan La 5 saptamani, bebelusul este cat un graunte de susan. Este inca un embrion, dar va creste surprinzator de repede. Mult mai rapid decat in orice alta perioada din…

- Mult ger și mai puține ninsori in perioada 7 – 20 ianuarie. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, pe regiuni. Potrivit meteorologilor, vremea va fi foarte rece, cu temperaturi de pana la –10 grade noaptea. In schimb, precipitațiile vor…

- Deficitul bugetului general consolidat s-a majorat cu 5,1 miliarde de lei in noiembrie 2018, ajungand la 26 de miliarde de lei dupa primele 11 luni din acest an, respectiv 2,7% din PIB, iar fata de aceeasi perioada din 2017 cresterea a fost de peste 2,5 ori, potrivit datelor publicate de Ministerul…

- Prima vacanța pentru elevii din celelalte clase va fi cea de iarna și incepe in 22 decembrie, durand pana in 13 ianuarie. Elevii se intorc la școala in 14 ianuarie urmand sa ia o noua vacanța in 2 februarie 2019. Va fi o vacanța intersemestriala pana in 10 februarie 2019. Vacanța…

- BERBEC In aceasta saptamana iți canalizezi atenția mai mult asupra vieții de familie decat asupra relației cu partenerul de viața. Ești dispusa sa rezolvi unele probleme mai vechi cu rudele apropiate. Modul in care evolueaza lucrurile depinde și de atitudinea ta din ultima vreme fața de aceste…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis luni, 5 noiembrie, prognoza meteo pentru perioada 6-18 noiembrie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii. Prognoza meteo pentru 6 noiembrie. Temperaturi ridicate, dar cu burnița și ceața Prognoza meteo…