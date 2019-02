Săptămâna 18 de sarcină. Ce teste medicale trebuie să faci Saptamana 18 de sarcina. Cum e copilul Marime: 14,2 cm Greutate: 190 g Este cat... un ardei gras La 18 saptamani, bebelusul se „maturizeaza". Este din ce in ce activ si de-acum reactioneaza la zgomotele exterioare. Iti simte miscarile, iti aude vocea si bataile inimii. Se dezvolta pe zi ce trece si se antreneaza. Are suficient loc, deocamdata, sa se „joace". Copilasul loveste, inghite si doarme. Stomacul, intestinele si colonul „lucreaza". Intestinele colecteaza meconiu (primul scaun al bebelusului care va fi eliminat dupa nastere). Daca bebelusul este baiat, se dezvolta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 9 de sarcina. Cum e copilul Marime: 2,3 cm Greutate: 2 grame Este cat... un bob strugure Copilul este in continua dezvoltare si este ultima saptamana in care se mai numeste "embrion". Pe zi ce trece capata din ce in ce mai multe trasaturi "umane". Ochii sunt…

- Saptamana 8 de sarcina. Cum e copilul Marime: 1,6 cm Greutate: 1 gram Este cat... o zmeura Esti, probabil, foarte nerabdatoare sa le impartasesti tuturor vestea cea mare. De-acum bebelusul tau nu mai este "o masa de celule", ci are forma "umana", doar ca este foarte foarte…

- Saptamana 7 de sarcina. Cum e copilul Marime: 1,3 cm Greutate: mai putin de 1 gram Este cat... o afina A mai trecut o saptamana, insa abia spre sfarsitul ei, bebelusul va capata o forma cat de cat "umana". Corpul lui continua sa se lungeasca, membrele cresc si ele, chiar…

- Saptamana 6 de sarcina. Cum e copilul Marime: 6,3 mm Greutate: mai putin de un gram Este cat... un bob de linte Embrionul creste cu viteza luminii, adaugand cate un milimetru in fiecare zi. Daca nu ti se pare mult, imagineaza-ti cum ar fi sa-ti triplezi peste noapte dimensiunile.…

- Saptamana 5 de sarcina. Cum e copilulMarime: 3,3 mm Greutate: mai putin de 1 g Este cat... o samanta de susan La 5 saptamani, bebelusul este cat un graunte de susan. Este inca un embrion, dar va creste surprinzator de repede. Mult mai rapid decat in orice alta perioada din…

- Saptamana 4 de sarcina. Cum e copilul Marime: 1 mm Greutate: prea mica pentru a o putea cantari Este cat... un bob de mac Majoritatea femeilor abia peste o saptamna isi dau seama ca sunt insarcinate. Totusi, unele femei, sustin ca au simtit implantarea ovulului in captuseala…

- Intrebata ce probleme a avut in timpul sarcinii, vedeta a facut o serie de marturisiri socante. Simona Gherghe a declarat ca s-a temut pentru viata ei, in luna a noua de sarcina. "De fapt, cele mai mari probleme le-am avut in ultima luna de sarcina, cand am fost suspecta de pancreatita. A…