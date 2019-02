Săptămâna 17 de sarcină. Bebeluşul distinge sunetele Saptamana 17 de sarcina. Cum e copilul Marime: 13 cm Greutate: 140 g Este cat... o gulie Desi are numai 17 saptamani, bebelusul tau sesizeaza zgomotele. Si are o multime de lucruri de auzit: bataile inimii, sunetul sangelui trecand prin vene, miscarile stomacului. Inca de pe acum va putea face diferenta intre sunetele din interior si cele exterioare. Nu se stie inca daca poate face diferenta intre vocea mamei si alte sunete. Este recomandat sa-i vorbesti bebelusului, sa-i pui muzica, pentru a-i antrena auzul. Cele mai multe dintre mame incep sa simta loviturile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana 9 de sarcina. Cum e copilul Marime: 2,3 cm Greutate: 2 grame Este cat... un bob strugure Copilul este in continua dezvoltare si este ultima saptamana in care se mai numeste "embrion". Pe zi ce trece capata din ce in ce mai multe trasaturi "umane". Ochii sunt…

- Saptamana 8 de sarcina. Cum e copilul Marime: 1,6 cm Greutate: 1 gram Este cat... o zmeura Esti, probabil, foarte nerabdatoare sa le impartasesti tuturor vestea cea mare. De-acum bebelusul tau nu mai este "o masa de celule", ci are forma "umana", doar ca este foarte foarte…

- Saptamana 7 de sarcina. Cum e copilul Marime: 1,3 cm Greutate: mai putin de 1 gram Este cat... o afina A mai trecut o saptamana, insa abia spre sfarsitul ei, bebelusul va capata o forma cat de cat "umana". Corpul lui continua sa se lungeasca, membrele cresc si ele, chiar…

- Saptamana 6 de sarcina. Cum e copilul Marime: 6,3 mm Greutate: mai putin de un gram Este cat... un bob de linte Embrionul creste cu viteza luminii, adaugand cate un milimetru in fiecare zi. Daca nu ti se pare mult, imagineaza-ti cum ar fi sa-ti triplezi peste noapte dimensiunile.…

- Cu niște forme de invidiat, Andreea Balan este o graviduța model, care nu a luat deloc prea multe kilograme in sarcina. Blondina se simte foarte bine, așa ca nu a renunțat nici la activitațile profesionale.

- Iata in continuare care sunt principalele probleme pe care le poate avea copilul, daca mama are parte de anumite stresuri timpul sarcinii, dar si cum acestea le pot rezolva. Cand copilul este in uterul mamei, acesta nu se hraneste doar cu nutrientii necesari dezvoltarii sale. El primeste de…