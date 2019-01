Săptămâna 10 de sarcină. Apar unghiile bebelușului Saptamana 10 de sarcina. Cum e copilul Marime: 3,1 cm Greutate: 4 grame Este cat… un fruct de kumquat Anul viitor, in aceasta perioada: copilul va avea 22 de saptamani! La 10 saptamani, copilul tau este aproape format. Toate celulele sunt directionate la locul lor – creierul este in dezvoltare rapida, muschii se dezvolta, degetele de la maini si de la picioare sunt definite, ba chiar apar si unghiile de la maini. In curand vor aparea si unghiile de la picioare. Urechile (dezvoltate la ceafa) incep deplasarea spre locul lor natural. Incep sa functioneze inima,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Saptamana 9 de sarcina. Cum e copilul Marime: 2,3 cm Greutate: 2 grame Este cat... un bob strugure Copilul este in continua dezvoltare si este ultima saptamana in care se mai numeste "embrion". Pe zi ce trece capata din ce in ce mai multe trasaturi "umane". Ochii sunt…

Saptamana 7 de sarcina. Cum e copilul Marime: 1,3 cm Greutate: mai putin de 1 gram Este cat... o afina A mai trecut o saptamana, insa abia spre sfarsitul ei, bebelusul va capata o forma cat de cat "umana". Corpul lui continua sa se lungeasca, membrele cresc si ele, chiar…

