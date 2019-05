Săpătămâna regalității în Oradea Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Oradea, care a avut loc in 23 mai 1919, in Piața Unirii va fi dezvelita statuia ecvestra a Intregitorului, pe locul in care a fost amplasata inițial, in 1924, la propunerea generalului Traian Moșoiu. Adiacent acestui moment, saptamana viitoare vor avea loc mai multe evenimente dedicate regalitații. Dezvelirea statuii Regelui Ferdinand Dezvelirea statuii Regelui Ferdinand Statuia Regelui Ferdinand va fi dezvelita chiar in ziua implinirii a 100 de ani de la vizita sa in Oradea, respectiv joi, 23 mai, de la ora 17:00, in Piața Unirii. Evenimentul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO – Divizia 4 Infanterie Gemina Concursul aplicativ-militar de vara, etapa pe Brigada 81 Mecanizata „General Grigore Balan”, desfașurat saptamana trecuta in poligonul Livezile, și-a desemnat caștigatorii. Festivitatea de premiere a avut loc in garnizoana Prundu Bargaului, in prezența locțiitorului…

- ALDE Europa si partidele partenere, En Marche din Franta si Ciudadanos din Spania, se vor implica in campania electorala din Romania pentru alegerile europene de partea Aliantei 2020 USR PLUS si vor forma, ulterior, un nou grup in Parlamentul European, a declarat sambata, la Bistrita, deputatul USR…

- In ziua de 18 aprilie a.c. la Cercul Militar al garnizoanei Bistrita s-au derulat activitatile Adunarii Generale a Filialei Judetene B.N. Cultul Eroilor "Colonel Liviu Rusu". Dupa intonarea Imnului National si a Imnului Eroilor de catre fanfara garnizoanei ...

- Este estimarea facuta de președintele Agenției Naționale pentru Arii Protejate, Adi Croitoru, in prezența prefectului Ioan Mihaiu, a vicepreședintelui Consiliului Județean, Ioan Mang, și a primarului de Sanmartin, Cristi Laza. Președintele Adi Croitoru a anunțat pentru restaurarea Lacului…

- Mai multe companii au început sa ia în calcul introducerea unor avioane supersonice de pasageri, la aproximativ 15 ani de la ultimul zbor al legendarului Concorde. Puțina lume știe ca avionul produs de Franța și Marea Britanie a avut un singur accident.

- Evenimentul a avut loc vineri, la orele dupa-amiezii in cadrul Cetații Oradea, unde au fost prezenți atat artiștii, cat și directorul Muzeului Țarii Crișurilor, Aurel Chiriac, dar și Președinta Uniunii Artiștilor Plastici, Vioara Bara.

- Potrivit bistrițeanul.ro, ministrul Apararii Naționale a dat dovada de lipsa de interes fața de soldații romani, care ii dadeau onorul. Ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les, a participat vineri, la Bistrita, la ceremonia de repatriere a Batalionului 812 Protectia Fortei ”Soimii Carpatilor” din…

- Cel mai vocal dintre membrii Coalitiei Rogerius, Ioan Horvath, alaturi de alti reprezentanti de asociatii de proprietari, sunt reticenti in a da curs invitatiei-somatie primite de la Primarie, referitoare la luarea in administrare a terenurilor din jurul blocurilor administrate. Cum nu s-au…