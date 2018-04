Stiri pe aceeasi tema

- Salariile vor crește și in 2018, apreciaza experții Adecco. In industrie,veniturile lunare vor avea o creștere de minim 10% fața de sfarșitul anului 2017, in timp ce, pentru angajatii din sectorul financiar, lista beneficilor va fi completata de noi servicii. Lipsa candidațiilor in majoritatea sectoarelor…

- Carles Puigdemont, fostul lider separatist catalan cautat de autoritatile spaniole, care il acuza de rebeliune, a fost retinut de politie in Germania, a anuntat duminica avocatul sau, potrivit dpa. Puigdemont a fost retinut in momentul in care a trecut granita in Germania dinspre Danemarca, in drumul…

- Aproape 11 milioane de persoane sunt fara adapost in Europa, unde numarul celor aflati intr-o astfel de situatie a explodat in ultimii ani in unele tari, isi exprima ingrijorarea Fundatia Abbe Pierre si Federatia europeana a asociatiilor nationale pentru persoanele fara adapost (FEANTSA), intr-un studiu…

- Cresterea semnaleaza optimismul investitorilor legat de perspectivele Amazon, cel mai mare retailer online din lume, in contextul expansiunii agresive in noi piete, precum cea alimentara sau de asigurari medicale. Actiunile Amazon, companie controlata de Jeff Bezos (foto) au crescut cu 2,7- la inchiderea…

- Firma suedeza de restructurare a datoriilor Hoist Finance este pe punctul de a cumpara portofolii de credite neperformante de la bancile grecesti care se pregatesc sa scape de aceste credite care au devenit neperformante in perioada crizei datoriilor suverane, informeaza Bloomberg. "Au fost foarte multe…

- Scurgere masiva de informații personale a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook din Statele Unite. Firma de analiza a datelor, Cambridge Analytics, a obținut datele fara consimțamantul utilizatorilor rețelei sociale.

- Producatorul german de produse electronice Sennheiser a anuntat luni ca vrea sa construiasca la Brasov a patra sa fabrica la nivel global, finalizarea proiectului fiind estimata pentru acest an.”Alaturi de fabricile deja existente in Germania, Irlanda si Statele Unite ale Americii, noua baza…

- Un studiu coordonat de organizatia jurnalistica Orb Media a relevat prezenta unor particule minuscule de plastic in sticle de apa imbuteliata din noua tari, inclusiv Germania, SUA sau Mexic, informeaza site-ul postului BBC News.

- Emisiile de dioxid de azot, produse in special de vehiculele cu motoare diesel, au provocat aproximativ 6.000 de decese premature in Germania, in anul 2014, asociate unor afectiuni cardiovasculare, informeaza AFP care citeaza un studiu publicat joi. "Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru…

- Zeci de percheziții au loc in Romania și Germania pentru destructurarea unei grupari ce aducea transfugi din Orientul Mijlociu și ii calauzea pana in Germania. Mai mulți suspecți au fost deja ridicați de procurorii DIICOT și duși la audieri. Simultan, ...

- Sute de copii, elevi ai liceului german din Sebes, invata sa vorbeasca si sa gandeasca nemteste, inca din clasele primare. “Am ales sa vin la aceasta scoala pentru ca imi place germana”, spune un baiat. Invataceii au ajuns si in Germania, unde, impreuna cu elevii de acolo, au pus in scena o piesa…

- Cu un singur lot finalizat si unul aproape finalizat, dar numai pe o portiune, autostrada Lugoj – Deva va mai avea de asteptat ceva pana va fi circulabila in totalitate. Daca eliminam portiunea din lotul 2 pe care vor fi ridicate o serie de tuneluri, exista sperante ca restul soselei rapide…

- Daca proiectul european va fi relansat, atunci Germania trebuie sa fie motorul relansarii sale. Inca de la unificarea germana din anul 1871, destinul Germaniei a definit viitorul Europei. Energia economica a Germaniei i-a permis acesteia sa eclipseze Franta si sa rivalizeze cu Imperiul Britanic…

- Grupurile germane Allianz (care deține in Romania societatea Allianz Țiriac) și Gothaer(care are in Romania firma omonima) negociaza un acord privind activitațile din țara noastra. Surse din piața au aratat, pentru Capital,ca o ințelegere privind preluarea de catre Allianz Țiriac a portofoliului Gothaer…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat firma care va realiza soseaua de centura Timisoara Sud. Pentru aceasta lucrare au luptat firme din Turcia, Spania, Italia, Israel, China, Germania, Austria, Bulgaria, Slovacia si Romania.

- Cea mai inalta instanta administrativa germana, in Leipzig, a decis ca marile orase germane au dreptul de a interzice diesel-urile vechi, decizia putand sa afecteze 12-15 milioane de masini. Hotararea poate deschide calea aplicarii unor interdictii in mai multe orase germana, iar masurile impotriva…

- Firma GERMANA angajeaza cu contract de munca in GERMANIA: electricieni mt/jt, sudori electric si autogen.Se cere experienta in domeniu si permis de conducere. Pentru programare la interviu sunati la 0722476997. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care EDS Romania SRL a preluat activele referitoare la activitatea tipografica ce apartin companiilor Editura Aramis SRL si Mega Press Holdings SA, se arata intr un comunicat al Consiliului Concurentei. EDS Romania SRL, companie ce desfasoara activitati…

- ”Timișoara, punct de interes pentru traficul ilegal de persoane”, spune poliția federala germana, care conidera orașul de pe Bega o noua ”ancora” a traficanților. Traficantii de persoane folosesc tot mai mult Timisoara, oras cu 300.000 de locuitori din vestul Romaniei, ca „ancora” pentru transportul…

- Studiu: 50% dintre olandezi nu se spala pe maini dupa ce merg la baie. Un sondaj Gallup, realizat in 2015, arata ca olandezii sunt cei mai puțin igenici oameni din Europa, ceea ce inseamna ca ei nu se spala la fel de des pe maini precum o fac romanii sau turcii dupa ce ies de la toaleta. Potrivit sondajului,…

- Germania a reusit o tripla de exceptie in concursul de combinata nordica (trambulina de 120 m) din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna 2018, Johannes Rydzek impunandu-se marti la sprint in fata compatriotilor sai Fabian Riessle si Erik Frenzel. Johannes Rydzek a fost cronometrat in 23 min 52 sec 5/10,…

- Armata germana nu dispune de suficiente tancuri si avioane pentru a fi capabila sa-si indeplineasca obligatiile fata de NATO, scrie publicatia germana Welt, citand un document secret al Ministerului Apararii din Germania.

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat miercuri de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua. In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa…

- Parlamentarii europeni au adoptat o rezoluție in vederea revizuirii orei de vara. Documentele prezentate parlamentarilor au aratat ca cele doua modificari ale orei, una in luna martie și cealalta in luna octombrie, au efecte negative asupra sanatații cetațenilor. Parlamentarii europeni au adoptat cu…

- Tinerii pana in 27 de ani care au cunoștințe de limba germana se pot forma ca patiser-cofetar in Germania. Contractul este pe o perioada de trei ani, iar salariul este stabilit conform legislației bavareze. In timpul perioadei de ucenicie, tinerii vor invața sa pregateasca produse de patiserie, creme,…

- In cursul anului trecut, Seelen Fur Seelchen, asociația germana care se ocupa de protejarea cainilor, a capturat de pe strazile orașului nu mai puțin de 719 maidanezi. Peste 500 au fost trimiși spre adopție in Germania și alte state europene. Contractul de asociere intre Primaria Barlad și asociația…

- Termenul ''influencer'' a fost desemnat cel mai folosit cuvant englezesc in 2017, in Germania, alaturandu-se unei bogate liste de anglicisme care s-au strecurat, de-a lungul timpului, in vocabularul vorbitorilor de germana, informeaza marti DPA. Cuvantul, care desemneaza…

- Fabrica de zahar Diamantul de la Oradea se va inchide , iar in martie vor avea loc primele disponibilizari, din randul celor peste 200 de angajați. Mai mult, cei 90 de fermieri din zona de vest a țarii, care cultiva sfecla de zahar pe 7.500 de hectare, vor ramane fara activitate, dar și cu toate culturile…

- Firma germana Karls care are o traditie de peste 100 de ani in cultivarea si procesarea capsunilor ofera peste 170 de locuri de munca in Germania pentru romani. Anuntul a fost facut la Suceava de catre reprezentanta companiei, Ulrike Dahl, care a motivat de ce a ales aceasta zona pentru a-si prezenta…

- Campioana Romaniei la rugby, Timisoara Saracens, va intalni formatia germana Heidelberger RK in play-off-ul Continental Shield, cea de-a treia competitie valorica europeana intercluburi. Echipa germana s-a calificat dupa ce i-a invins intr-o dubla mansa pe italienii de la Calvisano (34-29…

- Curtea Penala Centrala din Bagdad a condamnat duminica la moarte o rezidenta germana de origine marocana pentru alaturare la gruparea jihadista Statul Islamic în Siria si în Irak, relateaza AFP. Aceasta este pentru prima oara când justitia irakiana pronunta pedeapsa capitala…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel si-au reafirmat duminica "hotararea de a aprofunda si mai mult cooperarea" intre Franta si Germania, intr-o declaratie comuna pentru a marca cea 55-a aniversare a unui tratat bilateral, Tratatul de la Elysee, potrivit AFP.…

- Germanii cauta studenti pentru angajare. Cei interesati trebuie sa aiba cunostinte bune si foarte bune de limba germana. Conditiile sunt ca aplicanții sa fie studenti la zi la o facultate acreditata din Bihor, sa aiba intre 18 si 35 de ani si sa cunoasca bine limba germana. 50 de posturi sunt disponibile…

- Firma germana producatoare de componente auto Wielputz Automotive va deschide la Craiova in luna septembrie 2018 o fabrica, iar investitia se ridica la suma de 10 milioane de euro. Reprezentantii companiei si autoritatile au semnat un contract de inchiriere pe trei hectare de teren, acolo unde pune…

- Romanian Military Vehicle Systems (RMVS) va finaliza in anul 2020 productia primului transportor blindat 8×8 AGILIS din cele 400 vehicule de acest tip cu care va fi dotata armata romana, se arata intr-un comunicat al companiei, remis, joi, AGERPRES . Compania mixta romano-germana Romanian Military Vehicle…

- O noua investitie in Craiova: Parcul High-Tech a atras o companie din Germania care va crea minimum 500 de locuri de munca și va investi zece milioane de euro in Banie. Firma germana producatoare de componente auto Wielputz Automotive a ...

- CS Universitatea Craiova a fost invinsa de SV Meppen, formatia din liga a treia germana de fotbal, cu scorul de 4-2 (0-1), duminica, la Belek, in primul sau meci amical din stagiul de pregatire din Turcia. Golurile echipei aflate pe locul al treilea in Liga I au fost marcate de Alexandru…

- Anul trecut europenii au cumparat aproximativ 125.000 de masini 100% electrice, anul acesta se va ajunge spre 200.000, iar in 2020 totalul va fi de 600.000, arata estimaile LMC Automotive, citate de Automotive News. Acum, Norvegia, Franta si Germania sunt cele mai mari piete pentru masini electrice,…

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati. Lufthansa a detronat compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair…

- Numeroase regiuni ale lumii necesita o imbunatatire a masurilor de prevenire a inundatiilor, conform unui raport realizat de o echipa de oameni de stiinta din cadrul Institutului pentru Cercetarea Impactului Climatic (PIK) cu sediul in Potsdam, Germania, publicat miercuri in jurnalul Science Advances,…

- „Consumați romanește!” Acesta pare sa fie sfatul analiștilor economici, dupa ce ne-am lasat produsele autohtone pe planul doi. Analiștii ne avertizeaza ca degeaba avem o economie bazata pe consum daca acesta este orientat catre produsele din import. Și pe buna dreptate, pentru ca, in prezent, aproximativ…

- In luna decembrie, inmatricularile de autoturisme Dacia au crescut cu 8-, la 4.897 unitati, conferind marcii o cota de piata de 1,9-. Pe piata germana, in luna decembrie a avut loc o scadere de 1- a inregistrarilor de autoturisme, la 253.950 de unitati. Marca Volkswagen a consemnat in 2017 o scadere…

- Seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu si-a exprimat speranta pentru relatii mai bune cu Germania in noul an, inainte de intrevederea pe care o are programata sambata cu omologul sau german Sigmar Gabriel, informeaza dpa. Cei doi oficiali vor purta discutii in orasul Goslar din centrul…

- Politia germana a indicat luni seara ca a depus o plangere impotriva unei deputate a extremei drepte, autoarea unui mesaj reprobabil pe retelele sociale impotriva refugiatilor musulmani de Anul Nou si cenzurat in cele din urma pe Twitter si pe Facebook, relateaza marti AFP. Un purtator…