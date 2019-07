Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt onorat sa revin in Guvernul Romaniei, in funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice. Alaturi de colegii mei, am depus astazi juramantul de investitura la Palatul Cotroceni. Sunt increzator in ceea ce putem realiza impreuna, ca echipa guvernamentala, in continuarea bunelor…

- Contul de Instagram al Simonei Halep a fost tinta hackerilor, marți noapte. Pe pagina sa au aparut mai multe postari prin care urmaritorii sai erau îndemnati sa dea click pe link-ul din descrierea profilului pentru a câstiga 350 de dolari. De asemenea au fost postate…

- Paula Seling a marturisit ca a fost victima unui atac menit sa o discrediteze, dupa ce i-a fost spart contul oficial de Facebook, iar niste „indivizi“ au postat ulterior „lucruri oribile“ in numele artistei.

- Paula Seling este artista cu activitați personale și profesionale foarte atent organizate. Aici, intra și partea de online, unde este foarte activa și mereu in contact cu fanii ei. Insa, in ultimele zile, aceasta se confrunta cu o problema, des intalnita, in mediul virtual, aceea ca a cazut victima…

- "Elena este bine, se odihneste. Prima noaptea acasa a fost foarte frumoasa, fetita e bine, s-a odihnit, acum e prin casa se joaca cu bunica. Ne pregatim de botez, trebuie sa vedem, cu invitatiile, trebuie sa facem, daca a venit acasa. Prima data trebuie sa se acomodeze Elena cu fusul orar, si apoi…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat sambata pe pagina sa de Facebook ca a semnat decretul de numire in functia de prim-ministru a liderei Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), Maia Sandu."In conformitate cu prevederile Constitutiei Republicii Moldova, ca urmare a consultarii…

- Declaratii unui om care isi anunta imfrangerea. Liviu Dragnea a spus ca nu sunt niste rezultate care sa bucure PSD:ldquo;Eu in viata mi am asumat si ce am facut si ce nu am facut, dar nu imi asum astfel de lucruri pe Facebook, ci intr o discutie serioasa in CEXIntrebarile la referendum au fost facute…

- Simona Gherghe a nascut pentru a doua oara in cursul serii trecute. Vedeta TV este in culmea fericirii și se simte foarte bine, dar și bebelușul pe care l-a adus pe lume este sanatos și familia vedetei abia așteapta sa-l cunoasca. Simona Gherghe, an de incercari in 2019. Ce ii arata harta…