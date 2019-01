Santierul Naval Constanta a dat in judecata Guvernul in urma licitatiei pentru corvete

Santierul Naval Constanta a dat in judecata Guvernul in urma…

Solicitarea de anulare a licitatiei pentru corvete ceruta de Santierul Naval Constanta, in calitate de reclamant, impotriva Guvernului Romaniei, prin Ministerul Apararii Nationale, are termen la Curtea de Apel Constanta in data de 16 ianuarie.



Potrivit datelor oficiale, prezentate in portalul Curtii de Apel Constanta, dosarul, de contencios administrativ si fiscal, a fost deschis la Sectia a II-a civila de catre Santierul Naval Constanta SA, in calitate de reclamant, impotriva Guvernul Romaniei, prin Ministerul Apararii Nationale.



Dosarul este in stadiul procesului de fond,…