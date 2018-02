Stiri pe aceeasi tema

- Banca Europeana de Investitii (BEI) este pregatita sa sprijine proiectul autostrazii Comarnic - Brasov, a declarat luni, la Palatul Victoria, vicepresedintele BEI, Andrew McDowell, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. " (...) vom…

- Romania vrea sa devina parte dintr-un al doilea mare proiect de alimentare cu gaze din Europa. Este vorba despre coridorul sudic, care aduce gazele din Marea Caspica in Europa prin Azerbaidjan, Georgia si Turcia, ...

- Ministerul Transporturilor este pe cale sa cedeze ilegal, in favoarea Consiliului Judetean Constanta, unul din cele 15 spitale regionale din reteaua sanitara proprie - Spitalul Clinic Cai Ferate (CF) Constanta, de importanta strategica pentru reteaua transporturilor din Romania. La acest rapt au pus…

- Reprezentanții sindicatelor din Caile Ferate Romane au comemorat 85 de ani de la sangeroasa greva de la Atelierele Grivița. In 16 februarie 1933, ceferiștii cereau condiții de munca mai bune. Vineri, in fața Ministerului Transporturilor, ceferiștii de astazi cer același lucru: condiții de munca mai…

- IN PUII MEI, SEZONUL 4. "Dupa 12 ani in care am realizat sketch-show-uri, aceste 6 editii inchid o perioada a carierei mele. A fost frumos. Greu, dar foarte frumos", a spus Mihai Bendeac, informeaza Antena 1. Ultimul sezon al show-ului va prezenta o „batalie a glumelor” organizata de Maria…

- FII OM PENTRU OAMENI: Un grup de 11 voluntari, studenți ai Școlii Internaționale Frankfurt Rhein-Main, se afla saptamana aceasta pe șantierul Habitat for Humanity din Mediaș. Cei 11 voluntari au sosit in Romania in urma cu o saptamana și deja s-au implicat in lucrarile de reabilitare a cladirii care…

- Mai mulți parlamentari propun introducerea in Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica a lucrarilor de inființare, protejare și punere in valoare a spațiilor verzi. Aceștia susțin ca mai multe localitați din Romania nu indeplinesc cerințele europene de asigurare a unui spațiu verde…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a lansat miercuri un apel catre toate organizatiile PSD, organizatii neguvernamentale si politicieni pentru elaborarea unui proiect de tara e termen lung - respectiv 25 de ani. Apelul are loc in contextul in care social-democratii se vor reuni…

- Romania este una din puținele țari reprezentate la nivel european in dezvoltarea inovațiilor tehnologice in asigurari prin participarea lui Calin Rangu, Director ASF, in cadrul Comitetului InsurTech Task Force organizat de Autoritatea Europeana de Asigurari și Pensii (EIOPA), cel care a explicat…

- Ministerul Transporturilor a dat studenților aproape un milion de bilete gratuite pe luna, din aprilie pana in decembrie 2017. Suma totala a acestora se ridica la 8.334.685 de bilete, dintre care 1.381 sunt abonamente. Deși Libertatea a cerut date exacte legate de gratuitatea oferita din 1 februarie…

- Romania depașește orice record in materie de autostrazi si infrastructura rutiera. Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, gestioneaza autostrazi incepute inca din anii 2004-2007.

- Un proiect de lege ce prevede inființarea Ținutului Secuiesc in Romania, cu includerea județelor Covasna, Harghita și o parte din județul Mureș, a fost depus la Camera Deputatilor. Initiativa apartine unui deputat UDMR. Potrivit acestuia, din cele 149 de localitați alocate Ținutului, in peste 60 dintre…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Bulgaria este pe ultimul loc in randul statelor membre UE cu privire la idicele privind suprematia legii, elaborat de organizatia neguvernamentala "Proiect mondial pentru justitie", in al carui consiliu de administratie este fostul presedinte al Bulgariei, Petar Stoianov. Bulgaria se claseaza pe locul…

- Ludovic Orban, președintele PNL , vine la interviurile Libertatea LIVE . Se mai aude vocea opoziției intr-un peisaj politic dominat de coaliția PSD-ALDE? Cum vede președintele principalului partid de opoziție din Romania reforma fiscala promovata de Guvern si decizia Curtii Constituționale legata de…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania - rovinieta - va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor.

- Primarul Gheorghe Falca a efectuat, in cursul anului 2017, 26 de deplasari in interes de serviciu. Cele mai multe – 21 – au fost interne, dar au fost si cateva vizite de lucru in afara tarii: doua in Ungaria (la Gyula si Budapesta), cate una in Slovenia (Lendava), Croatia (Zadar) si Belgia (Bruxelles),…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, spune ca premierul desemnat Viorica Dancila este "oglinda perfecta a ofertei PSD-ALDE pentru Romania" si anunta ca liberalii vor vota in Parlament impotriva acestui cel de-al treilea guvern PSD-ALDE.

- "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani. O autostrada de la Ungheni-Iași, pe Valea Oituzului pana la Brașov. (...) O autostrada care sa plece din nordul țarii, de la Suceava sa ajunga la Focșani și de acolo sa ajunga spre Buzau și București. (...) O autostrada despre care…

- 19 grupuri civice fac un apel catre presedintele Klaus Iohannis sa foloseasca „toate instrumentele pe care Constitutia i le pune la dispozitie (…) astfel incat Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat de retele infractionale”. ”Sunteti, conform…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat joi ca, in urma depunerii aplicatiei rescrise pentru magistrala de metrou M6, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a acesteia. "Duminică, 24 decembrie, Ministerul Transporturilor a depus aplicaţia rescrisă pentru magistrala…

- Una dintre cele mai mari firme private de transport feroviar de persoane din Romania care opereaza si in Arges a trecut recent printr-un proces de rebranding. Operatorul brasovean Regiotrans are o noua denumire: Regio ...

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus mai multe amendamente controversate la Codul penal și Codul de procedura penala. Printre modificarile susținute de 40 de parlamentari PSD se numara și impunerea unui prag de 200.000 de euro de la care fapta de abuz in serviciu devine penala. In expunerea de motive,…

- Nodul rutier face parte din lotul 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda, având ca antreprenor societatea Porr Construct. „Acest tronson de 16,3 km s-a împotmolit în alunecarea masiva din apropierea Lacului Stejeris. Chiar daca aliniamentul autostrazii ar putea fi gata în…

- Guvernul a aprobat miercuri un proiect de lege pentru aprobarea Contractului cadru de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii (BEI), in valoare de 1 miliard de euro. Contractul a fost semnat in data de 18 iulie 2017, la Luxemburg, de catre ministrul Finantelor Publice si va fi implementat…

- Proiect extrem de important al lui Eugen Tomac de la PMP. Acesta vrea infiintarea unui unui Institut Cultural Roman la Cernauți. "Insist de ani de zile sa conving statul roman de importanța inființarii unui Institut Cultural Roman la Cernauți. Exista și un Acord cu Ucraina prin care statul roman…

- Spectacol total si emotii uriase, astazi, la marea finala a celui de-a al treilea sezon „Bravo, ai stil”!A Unicul show din Romania dedicat elegantei, creativitatii si puterii de seductie si-a desemnat castigatoarea. Dupa ce timp de patru luni, au urmarit concurentele evoluand din toate punctele de…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a solicitat sambata agricultorilor din zona de munte, in cadrul Conventiei Forumului Montan din Romania de la Vatra Dornei, sa se pregateasca pentru anul 2019, cand Romania va prelua presedintia Consiliului European. Citește și: Procuroarea…

- Gigantul LafargeHolcim, cel mai mare producator de materiale de construcții din Romania, l-a numit pe romanul Marcel Cobuz la carma operațiunilor sale din Europa, fiind astfel numarul doi in companie, alaturi de alți patru directori regionali. Noua s-a poziție va fi activata in 1 ianuarie 2018.

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a suspendat protestul anuntat pentru miercuri in fata sediului Guvernului, dupa ce solicitarile confederatiei au fost rezolvate, a declarat Ion Comusi, vicepresedintele organizatiei. "Protestul a fost suspendat. Toate doleantele…

- Salariații CFR au de gand sa opreasca spontan toate trenurile din Romania! Astazi, 12 decembrie 2017, Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare Federație sindicala a ceferiștilor din Romania, a protestat in fața Guvernului Romaniei in cadrul acțiunii organizate de Blocul…

- Cum ar fi fost domnia Regelui Mihai I daca istoria nu ar fi prins Romania in cleștele letal dintre Hitler și Stalin? Presupun ca ar fi fost o lunga perioada de liniște și prosperitate, o monarhie vesela animata de personalitatea unui rege cuminte, ințelept și charismatic, pe care romanii l-ar fi…

- "Politicile publice ale Ministerului Educației implementate prin programul de guvernare trebuie sa reduca acest procent sub 1,5% in urmatorii trei ani. Avem un set de masuri necesare și suficiente care vor duce la indeplinirea acestui obiectiv. Dar, in egala masura, depinde de fiecare dintre noi,…

- Uniunea Europeana va finanta in 2018, potrivit bugetului anual adoptat joi de plenul legislativului comunitar, un proiect pilot de 12 milioane de euro privind asigurarea a cel putin 30.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii din statele membre care implinesc anul urmator varsta de 18 ani si…

- Ca ordonator principal, Ministerul Energiei va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 583,3 milioane de lei. Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii Ministerului Energiei sunt structurate astfel:…

- BUGET 2018 | Mai multi bani pentru autostrazi. MT va avea 9,1 miliarde de lei, in plus fata de 2017 Ministerul Transporturilor (MT) va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 9,1 miliarde de lei, cu 0,85% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat…

- Cu doar 15 kilometri de autostrada noi deschiși in perioada 2016-2017, Romania se plaseaza la acest capitolul in urma majoritații țarilor vecine. Spre exemplu, in Kosovo au fost inaugurați anul trecut 20,4 km, in Bosnia și Herțegovina 34,5 km iar in Serbia 68,3 km. Dupa ce Ministerul Transporturilor…

- Tronsonul de cale ferata Radna - Gurasada - Simeria, parte componenta a Coridorului IV Pan-European, va fi reabilitat cu bani europeni prin intermediul unui proiect in valoare de circa 9,526 miliarde de lei, parafat la sfarșitul saptamanii trecute de Ministerul Transporturilor, se arata intr-un comunicat…

- ,,Stau și ma gandesc aici, luand-o de braț pe Itoka, cand vom gasi oare ceva comun, ceva care sa ne lege și sa ne conduca spre occidentalizare? Pana cand mai stam la panda la steaguri și inscripții? Cand vom ințelege, in sfarșit, ca un proiect comun romano-maghiar necesita seriozitate și maturitate?…

- 500 de fotografii ale unor femei din 50 de țari. Este Atlasul Frumuseții, o colectie de imagini exceptionale, puse intr-un album de Mihaela Noroc. Albumul a aparut deja in numeroase țari și s-a bucurat de mare succes. Se lanseaza acum și in Romania, la Gaudeamus.

- Romania are nevoie sa-si redefineasca valorile, cel mai bun model pentru campionii de maine sunt chiar cei de azi, a afirmat vineri premierul Mihai Tudose, referindu-se la lansarea de catre Guvern a programului 'Campionii Romaniei in scoala, liceu si universitate'. "Ne dorim sa inspiram o noua generatie…

- Administratorii paginii de Facebook a Ministerului Transporturilor au schimbat, joi, pagina de coperta și au postat una cu o autostrada bine intreținuta cu trei benzi. Internauții au observat, insa, foarte repede ca fotografia este din Polonia și nu din Romania. Imaginea cu Autostrada A4 din Polonia…

- Zeci de vedete de prestigiu din Romania vor fi prezente la petrecerea grandioasa organizata Sambata, 25 noiembrie, ora 23.00, cu ocazia deschiderii FACE CLUB BUCHAREST, cel mai mare complex de entertainment din Romania. Alaturi de ele, aproape 1.500 de iubitori de distracție vor petrece pentru prima…