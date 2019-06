Șantier de 130.000 de euro la Fântâna cu Pești. Va avea un nou concept de jocuri de apă și lumini Se vorbește de patru ani despre reabilitarea Fantanii cu Pești, considerata un simbol turistic al Timișoarei, iar reprezentanții primariei au reușit in sfarșit sa gaseasca un proiectant și constructor, dupa ce prima licitație a eșuat. De lucrarile prevazute se va ocupa firma JDA Consult din Timișoara, care va face atat proiectul, cat și reabilitarea propriu-zisa. Contractul a fost semnat zilele acestea la primarie și are o valoare de 650.000 de lei cu TVA, echivalentul a 130.000 de euro, banii urmand sa fie luați din bugetul local. „S-a semnat contractul pentru proiectare și execuție,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

