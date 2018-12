Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid va disputa miercuri, 19 decembrie, a doua semifinala din Campionatul Mondial al Cluburilor din 2018, care va vea loc in Abu Dhabi. La conferința de presa susținuta inaintea partidei cu echipa Kashima Antlers, brazilianul Marcelo s-a 'lovit" de o intrebare la care nu se aștepta, scrie…

- Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, dorește sa il aduca pe Jose Mourinho inapoi pe Santiago Bernabeu. Portughezul a fost astazi demis de pe banca lui Manchester United (detalii AICI). Dupa plecarea lui Zinedine Zidane de la Real Madrid, Santiago Solari a fost numit managerul echipei madrilene,…

- Paul Pogba este tot mai nemulțumit la Manchester United și iși dorește un transfer in Primera Division. Conform jurnaliștilor de la goal.com, fostul mare jucator al lui United, Andrei Kanchelskis, susține ca Pogba va incerca sa forțeze un transfer la Real Madrid. Paul Pogba a intrat in dizgrația lui…

- Potrivit publicației Mirror, Manchester United este pe cale sa achite o suma colosala pentru Tanguy Ndombele. Mijocasul in varsta de 21 de ani a intrat și in vizorul echipelor Tottenham și Manchester City. Lyon l-a adus in vara pe Ndombele de la echipa Amiens și a platit in schimbul lui 25 de milioane…

- Site-ul 90min.com a realizat Top 10, cele mai iubite cluburi de fotbal din lume, iar liderul clasamentului este formatia pregatita de Jose Mourinho, Manchester United. Podiumul este ocupat de FC Barcelona si Real Madrid.

- Site-ul 90min.com a realizat Top 10, cele mai iubite cluburi de fotbal din lume, iar liderul clasamentului este formatia pregatita de Jose Mourinho, Manchester United. Podiumul este ocupat de FC Barcelona si Real Madrid.

- Transferat la inceputul acestui an la Manchester United, unde a ajuns la schimb cu armeanul Mkhitaryan, ajuns la Arsenal, chilianul Alexis Sanchez (29 de ani) nu este multumit de relatia pe care o are cu antrenorul formatiei de pe Old Trafford, Jose Mourinho, si se gandeste deja la plecare.

- Potrivit presei internaționale, Jose Mourinho are zilele numarate pe banca tehnica a echipei Manchester United. Cu toate acestea, la conferința de presa susținuta inaintea meciului din Champions League de marți, 2 octombrie, in fața Valenciei, antrenorul portughez a fost calm și increzator."De…